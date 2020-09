Farmsum krijgt 75.000 euro van NAM: 'Dit is nog maar een kwart van wat we nodig hebben'

Toen belandde dertigduizend liter van deze giftige vloeistof van het NAM-tankenpark in Farmsum via het riool in het afwateringskanaal. Daardoor kregen omwonenden last kregen van hoofdpijn, misselijkheid en duizeligheid.

Naast de compensatie van de NAM heeft het dorpshuis ook 75.000 euro gekregen van de gemeente Delfzijl.

'Dit is nog maar een kwart van het bedrag'

'Maar dit is gezamenlijk nog maar een kwart van het bedrag dat we nodig hebben voor ons plan', zegt Elly van der Laan. Zij is uitbater van het dorpshuis en voorzitter van de Stichting Aeolus. Deze stichting, waarin dorpsbewoners zijn verenigd, heeft het dorpshuis in 2017 overgenomen van de gemeente.

Een graanschuur om toneel in te spelen

De dorpsbewoners hebben een plan gemaakt voor de verbouwing van het dorpshuis. 'We willen er een graanschuur naast bouwen', vertelt Van der Laan. Het dorpshuis staat naast de molen en is eigenlijk een molenaarswoning. 'Daar hoort ook een graanschuur bij. Daarin komt een zaal, waarin toneelstukken kunnen worden opgevoerd', legt Van der Laan uit.

In je eigen dorp bloedprikken

Daarnaast is er een plan om bepaalde zorgvoorzieningen aan te bieden. Van der Laan: 'Steeds meer ouderen blijven langer thuis wonen. We zitten wel tegen Delfzijl aan, maar het is toch fijn als je voor een fysiotherapeut, een pedicure of bloedprikken je dorp niet uit hoeft.'

Meerdere fondsen zijn aangeschreven

Het plan kost in totaal zeshonderdduizend euro. 'We hopen dat de rest ook over de brug komt', zegt Van der Laan. 'Er ligt een subsidieaanvraag bij de provincie bijvoorbeeld. Hier zijn diverse fondsen voor. En ondertussen gaan wij door met onze plannen.'

