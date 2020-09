UMCG krijgt subsidie voor onderzoek naar stressvermindering

Het onderzoek richt zich op mensen met depressie, psychose, bipolaire- of angststoornis.

Verbetering van slaap

Arts in opleiding tot psychiater Catheleine van Driel en psychiater Wim Veling gaan onderzoeken of de interactieve VR-natuuromgevingen van de app helpen om te ontspannen, stress te verlagen en slaap te verbeteren. De verwachting is dat verbetering van deze leefstijlfactoren leidt tot een gunstiger beloop van de psychiatrische ziekten.

Ontspannende beelden

VRelax is een app die mensen zelfstandig thuis kunnen gebruiken met een VR-bril. Samen met patiënten is de app ontwikkeld en bestaat uit tientallen ontspannende en interactieve natuuromgevingen.

Hierbij is onder meer te denken aan zwemmen met dolfijnen, ontspannen op het strand of spelen met sterren in de lucht. De gebruiker kan hier zelf uit kiezen. Deelnemers gebruiken de app dagelijks een aantal weken thuis om te ontspannen en hun slaap te verbeteren.

Start onderzoek

De komende vier jaar gaan 185 patiënten deelnemen aan dit onderzoek. De eersten kunnen in de tweede helft van 2021 beginnen.

Het resultaat van dit onderzoek zorgt ervoor dat patiënten en behandelaren een nieuw middel in handen krijgen, waarmee patiënten zelfstandig de grip op hun ziekte terugkrijgen. Eerder onderzoek laat zien dat het toepassen van stress-managementtechnieken samenhangt met een beter herstel en beloop van psychiatrische aandoeningen.

Het onderzoek is een vervolg op een eerder, kleinschaliger onderzoek in het UMCG, waaraan vijftig poliklinische patiënten met psychische problemen meededen. Dit liet ziet dat VRelax in vergelijking met gewone ontspanningsoefeningen een groter effect had op het verbeteren van negatieve gemoedstoestanden, zoals angst en verdriet.

