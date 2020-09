Woningwaarde Groningen stijgt harder dan landelijk gemiddelde

Een woning in de verkoop in Stad (Foto: Jos Schuurman/FPS)

De gemiddelde woningwaarde in onze provincie is dit jaar met 12 procent gestegen van 166.000 naar 186.000 euro. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) nam in geen enkele provincie de waarde van huizen procentueel zo toe.

De gemiddelde WOZ-waarde in Groningen is nog altijd wel het laagst van alle provincies. Het landelijk gemiddelde bedroeg op 1 januari 2020 270.000 euro; dat is 8,9 procent meer dan een jaar eerder.

Duurste en minst dure huizen

De duurste huizen staan in de fusiegemeenten Westerkwartier (gemiddeld 220.000 euro) en Groningen (207.000 euro). Daarbij valt op dat de gemiddelde WOZ-waarde in Groningen flink is gestegen na de samenvoeging met Haren en Ten Boer: in 2018 lag de gemiddelde woningwaarde in Groningen nog op 168.000 euro en die in Haren op 291.000 euro. Over 2019 zijn voor zowel Westerkwartier als Groningen geen cijfers bekend.

In Delfzijl en Pekela liggen de WOZ-waardes op het laagste niveau in onze provincie. Daar werd de gemiddelde waarde van een huis op 1 januari 2020 ingeschat op 134.000 respectievelijk 135.000 euro.

Grote en minder grote stijgers

Ten opzichte van een jaar geleden zijn Appingedam en Stadskanaal relatief gezien de grootste stijgers in onze provincie. In Appingedam steeg de gemiddelde WOZ-waarde met 6,9 procent naar 154.000 euro, in Stadskanaal nam de gemiddelde waarde met 6,8 procent toe tot 172.000 euro.

In Midden-Groningen (+ 2,4 procent naar 172.000 euro) en Westerwolde (+ 3,4 procent naar 183.000 euro) namen de WOZ-waardes het minst toe ten opzichte van 2019.

Bepaling WOZ-waarde

Met de WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) stellen gemeenten de waarde van panden vast. Daarbij wordt onder meer gekeken naar verkoopprijzen van vergelijkbare objecten, hun grootte en ligging.

De WOZ-waarde wordt onder meer gebruikt bij de belastingaangifte en bij het vaststellen van de hoogte van gemeentelijke belastingen.

