'Hartverwarmend dat zoveel mensen meehelpen zoeken'

Familie, vrienden en andere vrijwilligers wandelen door de wijk op zoek naar een spoor van Korhorn, die sinds maandag vermist is. Hij verscheen niet op de uitvaart van zijn partner waarna de politie en familie alarm sloeg.

Hartverwarmend

In de wijk de Wijert wordt gezocht. ‘Het is hartverwarmend. Hier krijg je kippenvel van, dat zoveel mensen ons meehelpen. Dan staan we er in ieder geval niet alleen voor. Heel mooi al die vrijwilligers’, zegt zoon Wouter Korhorn. Ook vindt hij het fijn dat ze samen met de politie deze zoektocht hebben kunnen organiseren.

De vermiste Wim Korhorn (Foto: Eigen foto)

Nog geen spoor

Ook hondenteams helpen mee met de zoektocht. ‘Mensen komen uit Brabant met een hondenteam om ons vrijwillig te helpen. Dat is ongelooflijk’, zegt Wouter. Hij hoopt dat er een spoor van zijn vader gevonden wordt. ‘Tot nu toe hebben we geen enkele aanwijzing en we weten niet waar hij is. Heel raar. Hij heeft ook geen brief of wat dan ook achtergelaten.’

Speurhonden helpen mee met de zoektocht (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

‘We hopen dat de mensen hier in de wijk willen meehelpen. Dat ze ons bijvoorbeeld even in de achtertuin laten kijken. Elk kleine beetje helpt op dit moment’, zegt Wouter. Hij leeft op dit moment in een roes en focust zich volledig op het terugvinden van zijn vader. ‘Als de zoektocht vandaag niks oplevert dan moeten we kijken hoe we het verder gaan aanpakken.’

Een zoekteam heeft aangeboden om later in de week ook met een boot op het water te blijven zoeken.

