Weinig hoop voor mensen die waardedaling al met NAM hebben geregeld

Meerdere Kamerleden willen dat minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken kijkt naar een compensatieregeling voor deze mensen. Zij hebben in het verleden een overeenkomst gesloten met de NAM, waarbij ze een bepaald bedrag hebben gekregen om de waardedaling te compenseren. De waardedalingsregeling van de NAM was alleen geldig bij de verkoop van een huis.

Ik ben erg terughoudend met het creëren van verwachtingen Eric Wiebes - minister van Economische Zaken

Juridisch complex

In die periode was er bovendien nog geen collectieve waardedalingsregeling. Die is er met het Instituut Mijnbouwschade Groningen sinds 1 september wel en in veel gevallen keert dat instituut een hogere vergoeding uit dan wat gedupeerden eerder overeen zijn gekomen met de NAM.

Maar dat verschil compenseren ligt zowel juridisch als uitvoerend erg complex, stelt Wiebes. ‘Ik vind het een goede vraag, maar ik ben niet zo optimistisch dat het überhaupt kan. Ik ben erg terughoudend met het creëren van verwachtingen.’

Verschil te groot

Kamerlid Agnes Mulder (CDA) maakt de vergelijking met de nabetaling die mensen konden krijgen als de NAM in het verleden een te lage schadevergoeding heeft uitgekeerd. Zij moesten aantonen dat hun schadeherstel duurder was dan het door de NAM vergoede bedrag. Die regeling leverde in 54 gevallen alsnog een hogere vergoeding op.

‘Het gaat me om het gebaar naar de mensen’, zegt Mulder over haar punt. ‘Het exacte bedrag zul je misschien niet krijgen, maar ik heb begrepen dat het 28 duizend euro kan schelen. Dat verschil is nu gewoon te groot.’

Ook PvdA-Kamerlid Henk Nijboer begrijpt niet waarom de compensatie ingewikkeld zou zijn. ‘Mensen hebben er toch gewoon recht op? Dan kun je dat wat ze al hebben gekregen en wat ze hadden moeten krijgen toch gewoon verrekenen?’

Weinig verwachtingen creëren

Wiebes heeft de Tweede Kamer toegezegd het nogmaals uit te gaan zoeken. ‘Ik dacht er aanvankelijk ook zo over, maar het blijkt erg ingewikkeld te zijn. Ik heb nu nog geen goed antwoord’, concludeert de bewindsman zelf. ‘Ik kom hier dus op terug, maar ik wil weinig verwachtingen creëren.’

