Verduurzamen gaat niet snel genoeg, Pekela verhoogt subsidies

Het wil allemaal nog niet zo vlotten met het verduurzamen van woningen in Boven Pekela, buurtschap Doorsnee en een deel van Nieuwe Pekela. Daar wil de gemeente Pekela verandering in brengen.

Zij stelt voor om de subsidies te verhogen, zodat het aantrekkelijk wordt om woningen te verduurzamen. Voor het verduurzamingsproject heeft Pekela vier miljoen euro uit Den Haag gekregen.

Pas tien woningen

Tot nu toe hebben tien huishoudens aangegeven hun woning te willen verduurzamen. Bij meerdere woningen zijn die werkzaamheden al uitgevoerd.

Het gebeuren rondom corona heeft er ook mee te maken Jaap van Mannekes - wethouder

Zo’n veertig huishoudens zitten op dit moment in twijfel. Maar het beoogde doel is dus nog lang niet gehaald. Wethouder Jaap van Mannekes ziet het liefst dat zo’n zeshonderd woningen in Nieuwe en Boven Pekela van het gas gaan.

‘Het moet allemaal even wat sneller’, geeft hij eerlijk toe. ‘We merken dat heel veel mensen enthousiast zijn, maar dat zij nog in twijfel zitten. Daar heeft het gebeuren rondom corona ook mee te maken. Mensen maken even pas op de plaats en zijn wat spaarzamer. Wij hopen door het verhogen van de subsidie dat mensen toch besluiten om aan het project mee te doen.’

Van Mannekes stelt voor het subsidiebedrag te verhogen van vierduizend naar vijfduizend euro. Eigenaars van monumentale panden hebben over het algemeen te maken met hogere kosten. Ook die worden in vervolg (deels) vergoed als een meerderheid van de gemeenteraad dat ziet zitten.

Oude Pekela?

Het gaat steeds over Boven Pekela, buurtschap Doorsnee en een deel van Nieuwe Pekela, maar Oude Pekela komt niet in de plannen voor. Kan dat dorp niet bij de plannen betrokken worden? Oude Pekela telt immers meer inwoners dan de andere dorpen bij elkaar opgeteld.

Van Mannekes: ‘Dat is op dit moment geen optie. Het project is bedoeld voor die specifieke dorpen, daarvoor is het bedrag vanuit Den Haag toegekend. Dan mogen wij niet maar zo Oude Pekela bij de plannen betrekken.’

Naast de verhoging van het subsidiebedrag gaat de wethouder samen met de projectgroep uitzoeken waarom mensen vooralsnog geen gebruik maken van de subsidies. ‘Wij willen graag weten wat die twijfels zijn.'

Lees ook:

- Loppersum is duurzaamste gemeente van Nederland; Het Hogeland vierde