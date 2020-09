Gemeentebelangen Eemsdelta wil raadsenquête naar windparken

De raadsenquête is een lokale variant van de parlementaire enquête, waarbij bestuurders en hoofdrolspelers onder ede worden gehoord. Het is het zwaarste onderzoeksmiddel van de raad.

Onvrede en onduidelijkheid

Aanleiding voor zijn voorstel is een brief van de Dorpsbelangen-verenigingen in Farmsum, Meedhuizen en Wagenborgen. Zij vinden dat inwoners de afgelopen jaren te weinig betrokken werden bij de windmolenplannen.

Ook is er volgens de verenigingen te veel onduidelijk over de gebiedsfondsen, waar een deel van de opbrengst naartoe moet gaan.

Wat zijn de plannen in Delfzijl?

Bij Meedhuizen werken ontwikkelaars op dit moment aan windpark Geefsweer, waar veertien windturbines komen met een tiphoogte van tweehonderd meter. Ook zijn er vergevorderde plannen om het naastliggende Windpark Delfzijl Zuid uit te breiden met zestien turbines. Daarnaast komen er nieuwe windmolens op industrieterrein Oosterhorn.

Het windpark op de Schermdijk is al enige jaren in gebruik.

Een overzicht van de (toekomstige) windparken in Delfzijl (Foto: Provincie Groningen)

'We verkrachten het Groningse landschap'

'We moeten ophouden met deze geldverspillende transacties', zegt fractievoorzitter Edward Stulp van Gemeentebelangen Eemsdelta. 'We verkrachten het Groningse landschap en de bevolking moet hier de tol voor betalen. Wij willen de onderste steen boven krijgen om erachter te komen waarom ze hier zonder inspraak binnen de gemeentegrenzen worden geplant.'

Voorstel komt vlak voor verkiezingen Eemsdelta

De partij doet dit voorstel op een opvallend moment. Op 18 november, over ruim twee maanden dus, zijn er gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Eemsdelta. Het is niet de eerste keer dat de partij dit doet. Een maand voor de vorige verkiezingen in 2018 deed Stulp ook al het voorstel om raadsenquêtes te houden, iets waar elke gemeenteraad wettelijk recht op heeft.

De gemeenteraad van Delfzijl praat over twee weken over het mogelijke onderzoek. Het is nog onduidelijk welke partij dit steunt.

Lees ook:

- Stulp wil 'parlementaire enquêtes' in Delfzijl

- Eerste onderdelen windpark Geefsweer zijn aangekomen

- Delfzijlsters uiten windturbine-zorgen bij Ombudsman