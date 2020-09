Groningse kinderopvang krijgt roosters alleen 'met kunst en vliegwerk' rond

Instructies over het coronavirus in een kinderopvang (Foto: ANP)

De Groningse kinderopvangorganisatie Kids2B herkent zich zeker in de zorgen. Gemiddeld ontbreekt vijf procent van de tweehonderd medewerkers vanwege gesnotter. Daar komt nog eens een procent bij aan medewerkers die niet mogen komen, omdat bij hen thuis iemand koorts heeft.

Directeur Lenie van der Werf: 'Deze week zijn negen medewerkers afwezig. Ze hebben maandag een test aangevraagd en kunnen vandaag pas terecht. Dat het zo lang duurt maakt het moeilijker om het op te vangen.'

Invallers volop ingezet

Dankzij een groep van twintig invallers kunnen alle groepen tot nog toe openblijven. 'We schuiven met de invalkrachten over de locaties waar krapte is.' De situatie kan wel elk moment veranderen. 'Als er nu nog meer bijkomen en de groep testers wacht nog op hun uitslag dan wordt het wel lastig.'

We maken ons wel zorgen over het griepseizoen dit najaar Meike Emmelkamp - woordvoerder SKSG

Het lukt, maar hoe moet het straks

Bij SKSG is nu 2,5 procent van de negenhonderd pedagogisch medewerker en gastouders afwezig vanwege een coronatest. Woordvoerder Meike Emmelkamp: 'We zijn een grote organisatie en zijn flexibel. Het lukt met veel kunst en vliegwerk nog om het op te lossen. Maar we maken ons wel zorgen over het griepseizoen dit najaar.'

Ouders zijn gewaarschuwd

Kids2B heeft ouders al laten weten dat het spannend is of alle locaties open kunnen blijven. Ook ligt er al een plan voor wanneer de bezetting niet meer rond te krijgen is. Daarin staat welke locaties dan dichtgaan en waar de kinderen dan opgevangen worden. Mits dat kan, want bij teveel afwezige medewerkers lukt ook dit niet meer.

SKSG schrijft in een mail aan ouders dat kinderen mogelijk vaker voor hen onbekende gezichten op de groep krijgen, doordat vaste krachten uitvallen.

Voorrang moet er snel komen

Het is wachten totdat kinderopvangmedewerkers voorrang krijgen bij het testen, zegt Van der Werf. 'Ik kan me niet voorstellen dat dat niet gebeurt. Kinderopvang is cruciaal voor werkende ouders. We hebben in het voorjaar gezien hoe lastig het is voor hen om werk en opvang te combineren thuis. En voor de kinderen zelf is het ook belangrijk; opvang biedt hen structuur.'

Van der Werf heeft de Groningse gemeenten gevraagd deze boodschap aan de Veiligheidsregio Groningen over te brengen, in de hoop dat Den Haag er uiteindelijk wat aan doet. SKSG wil die voorrang ook. 'Het moet echt,' aldus Emmelkamp.

En redden ze het dan wel?

Over de financiën is er bij Kids2B niet direct zorgen. De verwachting is dat ouders gewoon blijven betalen en dan -net als in het voorjaar- compensatie krijgen van de overheid als er geen opvang is voor hun kind.

Landelijke zorgen zijn groot

De brancheorganisaties in de kinderopvang hebben een landelijke peiling gedaan. Daaruit blijkt dat één op de drie kinderdagverblijven verwacht groepen binnenkort te moeten sluiten. Ze krijgen de roosters niet rond doordat snotterende medewerkers thuis blijven totdat ze een negatief testresultaat hebben. Dit komt nog op het toch al bestaande personeelstekort in deze sector.

