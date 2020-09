Na moeizaam seizoen kijken attractieparken met frisse moed vooruit

Het toeristische hoogseizoen is voorbij. Hoe hebben de attractieparken in onze provincie zich door de coronacrisis heengeslagen? We blikken terug en kijken vooruit met Familiepark Nienoord in Leek, 't Speulparadies in Beerta en Wonderwereld in Ter Apel.

'Om onze situatie samen te vatten: we missen drie maanden omzet en dat maak je niet meer goed', zegt directeur Harold de Vries van Familiepark Nienoord. 'De inkomsten van de zomer hebben we nodig om de winter door te komen en daar zit nu een gat. We hebben bijvoorbeeld de helft minder abonnementen verkocht.'

Schoolreisjes en stoomdagen

Toch is De Vries niet alleen maar somber. Want juli en augustus waren topmaanden. Het Familiepark, waarvoor kaartjes moesten worden gereserveerd, was in juli zelfs een aantal keren uitverkocht. En ook Het Zwemkasteel draaide topdagen in augustus.

Het bezoekersaantal van de afgelopen twee maanden is ongeveer gelijk aan vorig jaar. Daar sta ik versteld van. Harold de Vries - Directeur van Familiepark Nienoord

De Vries: 'Als je het vergelijkt met vorig jaar dan is het bezoekersaantal in die twee maanden ongeveer gelijk aan vorig jaar. Daar sta ik versteld van en daar ben ik heel blij mee. Maar we waren drie maanden dicht en missen daardoor de omzet van het openingsweekend, de stoomdagen, de schoolreisjes en de meivakantie. Dat zijn heel belangrijke inkomsten.'

Vakantie in eigen land

Volgens De Vries is aan de bezoekersaantallen duidelijk te zien dat de Nederlander dit jaar massaal in eigen land op vakantie ging. 'We zijn bekend en een populaire plek voor dagrecreatie. Dat laten de cijfers van juli en augustus wel zien en dat stemt tevreden.'

Familiepark Nienoord heeft ook gebruikgemaakt van de rijksregeling voor financiële ondersteuning. De Vries prijst zich gelukkig dat hij geen mensen naar huis heeft moeten sturen. Wel is zijn stichting met de gemeente Westerkwartier in overleg over mogelijke steun voor de situatie van Het Familiepark.

'Rampzalig'

Ook Wonderwereld uit Ter Apel, dat zichzelf omschrijf als 'fantasie- en dierenpark', opende noodgedwongen begin juli pas de deuren. ‘Na de opening kwam al snel het hete weer en inmiddels zijn de scholen weer begonnen. Naar de bezoekersaantallen van dit jaar heb ik nog niet durven kijken, het is rampzalig', zegt eigenaar Marja Oltmans.

'Ook zonder bezoekers gaat de verzorging van de dieren gaat door, daar kan je niet op bezuinigen. Maar je maakt er het beste van.’

Het is een krankzinnige tijd, we kunnen niet alleen bedrijfsmatig kijken Marja Oltmans - Eigenaar van Wonderwereld

Naast een dierentuin en speeltuin bestaat Wonderwereld ook uit een winkel en horeca. De coronaprotocollen toepassen bleek dan ook een behoorlijke puzzel. Oltmans kreeg naar eigen zeggen goede hulp van de gemeente en de Veiligheidsregio. De rust op het park heeft ook een positieve kant: ‘Die zorgt ook voor extra beleving bij bezoekers. En door de omstandigheden komen er meer mensen uit de directe omgeving; die komen misschien ook sneller terug.’

Passie

Oltmans kan met behulp van haar andere bedrijf, dat onder meer tentoonstellingen organiseert en dierenverblijven bouwt, de financiële storm voorlopig weerstaan. En de toekomst? ‘Die zie ik ondanks alles positief in’, zegt ze. ‘Het is nu verstand op nul en alle zeilen bijzetten.’

Aan stoppen denkt ze absoluut niet. ‘Als je rijk wil worden, begin je geen dierentuin. Het is een krankzinnige tijd, we kunnen niet alleen bedrijfsmatig kijken. De passie voor de dieren blijft.’

Kansen ziet Oltmans ook. Zo kan volgens haar het Westerwolde-gebied nog meer op de kaart gezet worden. ‘In tijden van schaarste moet je creatief zijn. We werken met frisse moed toe naar volgend seizoen.’

Duitsers

'Ik juich nog net niet, maar we hebben eigenlijk een prima zomer gedraaid', klinkt het enthousiast uit de mond van voorzitter Erik Helweg van 't Speulparadies in Beerta. 'De bezoekers blijven komen en ze houden zich aan de regels. En we merken dat de Duitsers ons weer weten te vinden. Mogelijk heeft dat te maken met het feit dat we geen mondkapjesplicht hebben.'

De aanwezigheid van de camperplaatsen en jachthaven is een groot voordeel Erik Helweg - Voorzitter van 't Speulparadies

Naast de speeltuin en de dierenweide beheert 't Speulparadies ook camperplaatsen en een jachthaven. Helweg: 'Dat is een groot voordeel, want dat leverde extra inkomsten op, helemaal nu mensen thuisbleven.'

Mogelijke uitbreiding

Volgens Helweg zijn er dit jaar tot nu toe zo'n 22.000 bezoekers geweest en dat zijn er 8000 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Toch stemt dat niet somber, want 't Speulparadies denkt zelfs na over uitbreiding. Wat die plannen precies behelzen wil de voorzitter nog niet kwijt, behalve dat het zijn beslag moet krijgen in 2022.



Lees ook:

- Miniatuur en stoom ook interessant voor jeugd