Voetbalclub SJS krijgt tweedehands kunstgrasveld van Heracles Almelo

Een nieuw kunstgrasveld, wat gemiddeld zo'n 400.000 euro kost, is te duur voor de gemeente Stadskanaal. De gemeente moet fors bezuinigen en kreeg via via een 'buitenkansje' aangeboden, meldt wethouder Goedhart Borgesius (VVD).

'Kan nog jaren mee'

Het kunstgrasveld van vv SJS is onlangs door de KNVB afgekeurd en SJS was met de gemeente in gesprek over een oplossing. In gesprek met kunstgrasleverancier CSC, onderdeel van Ten Cate, kreeg de gemeente terloops te horen dat Heracles Almelo een nieuw kunstgrasveld kreeg van haar hoofdsponsor.

Daarop handelde wethouder Goedhart Borgesius snel. 'SJS krijgt een veld van topkwaliteit. De spelers van Heracles hebben hier alleen op getraind en een keer in de veertien dagen een wedstrijd op gespeeld. Het veld is nog maar drie jaar oud en kan nog jaren mee.'

Nieuwe lichtmasten en doelpalen

SJS-voorzitter Marc van der Aa is in zijn nopjes met de creatieve deal van de gemeente. 'We hebben 500 leden en kunnen niet zonder kunstgrasveld. We gebruiken in totaal drie velden, inclusief ons kunstgrasveld. Dat veld is de afgelopen vijftien jaar intensief gebruikt en werd door de KNVB afgekeurd. Een oplossing was noodzakelijk. De gemeente heeft samen met ons naar een creatieve oplossing gezocht en dat is gelukt.'

Komende maandag gaat de spreekwoordelijke schop in de grond en start de aanleg van het kunstgrasveld. Daar blijft het niet bij. SJS ontvangt ook nieuwe lichtmasten en doelpalen op het veld, zodat het de komende 12 jaar met een goed kunstgrasveld vooruit kan.