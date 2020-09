Man over misbruik dochter (2): 'Het was als een soort drugs'

'Er kwam rust over me, toen ik dat deed. Het was als een soort drugs', verklaarde de man tijdens de rechtszaak. Het misbruik vond plaats in februari van dit jaar, tijdens het verschonen van zijn dochter. De man was op dat moment vijf jaar in behandeling voor zijn seksverslaving. 'Ik dacht: ach, niemand komt erachter'.

Toch gaf hij zichzelf aan bij de politie. Hij was bang voor wat hij in de toekomst zou kunnen doen. Hij vergreep zich aan de peuter omdat hij slecht in zijn vel zat. Volgens hemzelf kampte hij met een terugval.

Fantasieën over verkrachtingen

De verdachte maakte niet alleen misbruik van zijn dochter. Hij maakt ook heimelijk filmpjes en foto's van zijn slapende (ex-)vrouw. Die deelde hij op internet met andere mannen, die dat ook deden. Verder begluurde hij jarenlang vrouwen, waaronder een familielid in een badhokje.

Hij geeft toe dat hij fantaseerde over verkrachtingen toen hij door weer een ander familielid werd afgewezen. Diezelfde fantasieën kreeg hij ook over een joggende vrouw. 'U scheen op het politiebureau helemaal leeg te lopen met uw verklaringen', zei de rechter tegen de man.

'Eerder ging de man stress uit de weg met drank en drugs. Nu gebruikt hij daarvoor seks', zei de officier van justitie. Volgens deskundigen kampt de man met diverse stoornissen en is daarom verminderd toerekeningsvatbaar. Dankzij medicijnen gaat het inmiddels beter met hem, maar zonder behandeling is de kans op herhaling groot. De klinische behandeling kan twee jaar gaan duren.

'Geen pretje in de cel'

De advocaat van de verdachte stelde dat zijn cliënt zijn kinderen mogelijk niet meer te zien krijgt. Hij pleitte voor een korte celstraf. 'Met dit type delict is het leven voor mijn cliënt geen pretje in de cel.'

Ook stipte de raadsman aan dat zijn cliënt zelf naar de politie was gestapt. Tegen de rechters zei hij: 'Het is wat ongemakkelijk, maar het enige bewijs dat u ziet zit hier naast mij. Meer hebben we niet. En steunbewijs is een wettelijke vereiste voor een veroordeling.'

Als een slang

De moeder van het kind las tijdens de zitting een verklaring voor aan de rechters: 'Ik vraag u deze man niet te onderschatten. Hij is als een slang die over de grond kruipt. Je ziet hem niet maar je struikelt erover'. Ze claimt 5000 euro schadevergoeding voor haar dochter.

De uitspraak is over twee weken.