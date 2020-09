Jouw leven in lockdown: Hoe kijk je erop terug?

Een half jaar geleden kondigde het kabinet de sluiting van scholen, horeca en sportclubs aan vanwege de coronapandemie. Daarmee was de intelligente lockdown een feit. Nu er weer veel kan en mag, blikken we graag met je terug.

Leven in lockdown

De persconferentie van premier Rutte op zondag 15 maart staat vast nog in je geheugen gegrift. Nog diezelfde avond moesten cafés en restaurants sluiten en verzocht het kabinet iedereen zoveel mogelijk binnen te blijven.

Ook gingen scholen, kinderopvang en sportclubs dicht. Een luchtje scheppen of in je eentje sporten mocht nog net. Het begin van een periode vol onzekerheid en zorgen, maar misschien ook wel lichtpunten.

Deel je ups en downs tijdens de crisis

Hoe kijk jij terug op het afgelopen half jaar? Ben je in de problemen gekomen door de crisis of heeft het je juist veel gebracht? Want dat laatste kan natuurlijk ook. Misschien heb je eindelijk de stap genomen om voor jezelf te beginnen of heb je genoten van alle maanden samen als gezin.

Al die ups en downs vormen de basis voor een terugblikverhaal op onze website.

De informatie die je via onderstaand formulier aan ons verstrekt, is uitsluitend bestemd voor dit project en de reportages die we daarmee, met jouw medewerking, kunnen maken.

