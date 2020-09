Stadjer bouwt unieke motoren met ruwe én geavanceerde kant

Meestal werkt hij in opdracht. 'Maar deze Indian is het resultaat van een ontwerpwedstrijd.' Hij wijst op een klassieke motorfiets, met de typisch rode Indian-tank. Alles is nieuw aan de motorfiets, behalve het motorblok.

Visie en idee

De werkwijze van de 'motorpimper'? 'Eerst maak je een ontwerp dat past bij het idee en visie van het merk. Tot dat moment is het theorie; een plat plaatje op papier. Maar als je zo'n wedstrijd wint - zoals gebeurde - dan mag je ‘m ook echt maken.'

Waar is een typische Muis-motor aan te herkennen? ‘Veel mensen zeggen: aan het zowel ruwe- als een geavanceerde kantje.'

Prijs

Er zit veel werk en materiaal in, dus goedkoop zijn de motoren niet. ‘Om ‘m te maken zit er 53.000 euro aan onderdelenwaarde in, even plat gezegd. Dat is inclusief de motorfiets, maar exclusief de arbeidsuren.'

Geïnteresseerden moeten dus diep in de buidel tasten, maar dan heb je wel een unieke motorfiets, waarin meer dan duizend uur werk zit. De marktprijs? ‘Dan zit je wel tussen de 70.000 en 100.000 euro. Het is een nichemarkt, maar onder liefhebbers is er zeker genoeg animo voor.'

'Met je hand er doorheen'

Is de Indian te duur, dan kan je voor 33.000 euro ook een echte Muis op de kop tikken, namelijk een Moto Guzzi. De Stadjer verplaatste de benzinetank naar de plek onder het zadel, waardoor de motorfiets een nieuw, eigen karakter krijgt.

De Moto Guzzi naar het ontwerp van Muis (Foto: LM Creations)

'Daardoor kon ik een heel luchtig ontwerp maken. Je kan er met je hand doorheen, dat geeft een veel frisser gevoel aan de motor dan het origineel had.'

Uniek, dat betekent automatisch ook dat er vaak maar één van is in z'n soort. Dat is natuurlijk mooi, vindt Muis, maar toch denkt hij stiekem groter: 'Mijn droom is dat mijn naam ooit nog eens onder een productiemotor komt te staan.'