Werkgevers zijn lange wachten op coronatests beu

Ton Schroor - als directeur van VNO-NCW MKB Noord zelf ook werkgever - ondervond het deze week aan den lijve. Een van zijn medewerkers meldde zich met klachten ziek. Op Twitter maakte hij duidelijk dat hij zijn medewerker nu zeker een week moet missen.

Het duurt een paar dagen voordat die getest kan worden en de uitslag laat ook een dag of wat op zich wachten. ’Terwijl het in 99 - 100 gevallen geen corona is. Moet Beter!’, aldus Schroor.

‘Dat is ook wat ik van onze leden hoor. We zijn hier als VNO-NCW MKB Noord vol mee bezig want de productiviteit van de werknemers komt zo in gevaar en het kost onze economie heel veel geld’, zegt Schroor.

Maar hoe reëel is de eis van Schroor? De testcapaciteit van de GGD’s en de (ziekenhuis)laboratoria zitten aan hun max en de sneltesten zijn nog niet door de testfase. Reden te meer om het probleem serieus aan te pakken, aldus Schroor: ‘Ik zie de situatie niet verbeteren, maar eerder verslechteren. De capaciteit bij de GGD’s gaat eerder naar beneden dan omhoog. Van het bijplussen zie ik niks terecht komen.’

Verloren tijd

In het landelijk overleg over de testprocedures heeft het ministerie van Volksgezondheid VNO-NCW laten weten dat invoering van de sneltesten nog een week of zes tot acht kan duren. ‘Dat is dus twee maanden verloren tijd’, stelt Schroor.

Hij pleit ervoor, in lijn met wat VNO-NCW MKB landelijk vindt, de sneltesten versneld beschikbaar te maken. ‘Zorg dat je met alle macht en kracht die sneltesten op de markt krijgt’, verklaart hij. ‘Daar geloven we meer in dan in het oplossen van de capaciteit bij de GGD’s. Dat heeft niet het effect dat het zou moeten hebben.’

Een sneltest biedt in ongeveer een kwartier tijd duidelijkheid over een coronabesmetting. Schroor: ‘Dan weet je of je veilig bent en of je weer aan het werk kunt. Maar ook of je partner naar het werk kan en de kinderen naar school.’

Dat geeft niet alleen rust thuis, aldus de VNO-NCW-directeur, maar ook hoeven bedrijven mensen niet onnodig lang te missen.

Sneltesten zouden allereerst voor cruciale beroepen beschikbaar moeten komen. ‘Die zorgen er ook voor dat onze medewerkers verder kunnen’, stelt Schroor.

Schade

Dat bedrijven schade lijden door afwezigheid van werknemers, staat buiten kijf, meent Schroor. ‘Maar om die te verhalen moet er er ook een schuldige zijn. Die is nu niet zomaar aan te wijzen en ik geloof ook niet dat sprake is van onwil. Maar ik vind nu wel dat topprioriteit gelegd moet worden bij invoering van de sneltesten. Voor de bedrijven en voor de economie als geheel moet sneller duidelijk zijn waar werkgever en werknemer aan toe zijn.’

