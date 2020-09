Landbouwvoertuigen en tonnen stro door brand verwoest: 'Het was helemaal mis'

De rook is zichtbaar boven de huizen (Foto: De Vries Media)

Er lag volgens de brandweer zo'n 200 ton stro binnen. Het stro werd uitgereden over het naastgelegen land om op die manier het vuur makkelijker te blussen.

'Gaat je aan het hart'

'Dit gaat je wel even aan het hart', zegt Harm Brouwer vrijdagochtend. Hij is de gebruiker van de loods. 'Ik was aan het aardappels rooien en kreeg ineens allemaal telefoon. Toen ik kwam was het al helemaal mis, de brandweer was er ook al en de politie had de weg afgezet. Een kraan en een versnipperaar hebben ze nog weg kunnen halen, maar er is ook heel veel weg.'

'Alles wat je normaal gebruikt, is weg. Ook heel veel emotie en historie. Het is eigenlijk een beetje emigreren op je eigen bedrijf, want we moeten helemaal opnieuw beginnen.'

Onder meer een combine en een aantal heftrucks gingen in vlammen op.

Rookwolken

De rook was in de wijde omgeving te zien. Volgens de brandweer viel de overlast voor de omgeving mee, omdat de rook opsteeg. Rond half tien draaide de wind en was het volgens de brandweer mogelijk dat mensen in Vriescheloo en Veelerveen last van de rook konden krijgen. Zij werden geadviseerd om ramen en deuren te sluiten.

Op de redactie kwamen foto's binnen van mensen uit Stadskanaal, Vlagtwedde en Emmen die de rook zien.

De rook vanuit Stadskanaal (Foto: Nadeche Elzen/RTV Noord)

De brand is zichtbaar vanuit Emmen (Foto: Auke Leeuwinga)

Dit bericht is aangevuld met een reactie van de gebruiker van de loods