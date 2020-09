CDA Westerkwartier zet deur open voor draverijen uit Stadspark (update)

Het CDA in Westerkwartier vraagt het gemeentebestuur of het mogelijk is om de draverijen van de drafbaan in Groningen te verplaatsen naar de drafbaan in Aduard.

Het CDA haakt daarmee in op de sluiting van de drafbaan in het Stadspark in Stad. De gemeenteraad van Groningen wil er een evenemententerrein. van maken. Volgens het CDA zijn paarden een belangrijke sector in Westerkwartier.

De partij wil dat het gemeentebestuur van Westerkwartier over de draverijen in gesprek gaat met de organisatie van de drafbaan in Aduard en Westerkwartier Paardenkwartier, de belangenbehartiger van de hippische sector in de regio.

'Ontzettend jammer'

'Het zou zo ontzettend jammer zijn als de mooie drafsport uit onze provincie verdwijnt', zegt fractievoorzitter Geertje Veenstra. 'Daarom willen we graag dat onderzocht wordt of het kan.'

Dit bericht is aangevuld met een reactie van Geertje Veenstra

