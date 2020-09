Inwoners Meeden willen best eigen zonnepark maar zijn bang voor wildgroei

De coöperatie Eekerpolder werkt samen met het bedrijf Solarfields, dat op verschillende plekken in het land vergelijkbare zonneparken heeft neergezet. Het is de bedoeling dat de inwoners van Meeden voor de helft eigenaar worden. De inkomsten van het park moeten terugvloeien naar het dorp.

'Het geld dat wordt verdiend gaat bijvoorbeeld naar het verenigingsleven in het dorp of naar de dorpssupermarkt. Alles voor de leefbaarheid van Meeden', aldus voorzitter Jaap Keuning van de Coöperatie Eekerpolder.

170 hectare groot

Het park wordt bijna 170 hectare groot, waarvan een kwart wordt ingericht als natuurgebied. Als plek wordt aan het gebied tussen het Winschoterdiep en de spoorlijn Groningen - Bad Nieuweschans gedacht. Een gebied ten zuidoosten van het verkeersplein A7/N33, vlak bij Windpark N33.

'Uitkijktoren en fietspad'

'Het grote voordeel van dit plan is dat we invloed hebben op de plek en de inpassing in het gebied. Er komen bijvoorbeeld geen hekken rondom het zonnepark en we leggen een paar brede sloten aan om vandalen op afstand te houden', aldus Keuning. 'Alles wordt ecologisch ingepast. Ook willen we een uitkijktoren en een fietspad in het gebied aanleggen, misschien nog een paar picknicktafels. En we staan natuurlijk open voor suggesties.'

Bezoekers tijdens de informatieavond van Zonnepark Eekerpolder (Foto: Jeroen Willems/RTV Noord)

Kritische vragen

De bezoekers van de informatieavond in het dorpshuis luisteren goed en stellen kritische vragen. De vragen gaan vooral over een ander plan voor een zonnepark net iets zuidelijker. Dat is een plan van energiebedrijven Solarcentury, RWE en Solar Proactive. 'Als het plan van de coöperatie wordt goedgekeurd dan gaan ze ook dichter bij het dorp bouwen en dat wil ik niet', zegt een van de bezoekers.

Draagvlak

Beide plannen zijn op zoek naar draagvlak, want dat is voor de gemeente Midden-Groningen belangrijk om het door te laten gaan. Voorzitter Keuning is niet blij met het andere plan. 'Wij kunnen als dorp de gelederen sluiten. Als we met zijn allen willen dat de gemeenteraad dwars voor andere plannen gaat liggen dan moeten we daar naar toe werken.'

Win-winsituatie

De komende tijd zal de Coöperatie Eekerpolder proberen om zo veel mogelijk inwoners van Meeden enthousiast te krijgen voor Zonnepark Eekerpolder. De energiebedrijven achter het andere plan: Zonnepark Midden-Groningen, zullen hetzelfde doen.

'Maar dit is een win-winsituatie', zegt Keuning. 'Ik verwacht dat we het hele dorp achter ons krijgen.'

Lees ook:

- Initiatiefnemers zonneparken Meeden strijden om gunst omwonenden