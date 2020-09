Man die zijn ouders mishandelde mag op vrije voeten zijn strafzaak afwachten

De emoties liepen hoog op toen de man zijn vader in de zittingszaal zag. 'Ik heb spijt, ik denk steeds aan jullie', huilde hij.

De man zou tussen november vorig jaar en april dit jaar zijn moeder hebben mishandeld en haar keel hebben dichtgeknepen. Zijn vader zou hij in april hebben geslagen. Drank en drugs speelden een grote rol bij het huislijk geweld. Op 3 april was voor de ouders de maat vol.

Nog geen datum voor kliniek

De man heeft een verstandelijke beperking en zou voor zijn agressieprobleem behandeld moeten worden in een speciale kliniek. Maar inmiddels zit hij al ruim drie maanden vast.

In juli verbleef de man een aantal weken in een instelling, maar na conflicten met medebewoners liep hij daar weg. Opnieuw moest hij de cel in. Het is nog onduidelijk wanneer de man in een geschikte kliniek terecht kan.

'Ik ga er dwars vóór liggen'

'Omdat een plek en een datum onzeker is, moet hij langer in de cel blijven? Ik ga er dwars voor liggen. Er moet nu hulp komen', brieste zijn raadsman. Hij verzocht de rechtbank zijn cliënt op vrije voeten te stellen tot zijn strafzaak inhoudelijk wordt behandeld. Dat is pas eind november.

Ondertussen kan hij bij zijn ouders terecht. 'U ziet hoeveel contact hij probeert te krijgen met zijn vader in de zittingszaal. Hij heeft oprecht spijt.'

'Als het aan mij lag nam ik je nu mee, jongen', zei de vader daarop geëmotioneerd.

De rechtbank ging mee met het verzoek van de advocaat. De man beloofde de rechters dat hij zich bij zijn ouders aan de regels zou houden, en dat hij verre van drank en drugs zou blijven.