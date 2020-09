Woonzorgcentrum in Stad op slot na coronabesmetting medewerker (update)

Een medewerker van woonzorgcentrum De Es aan de Beukenlaan in Groningen is besmet met het coronavirus. Uit voorzorg worden zo'n vijftig medewerkers die in direct contact zijn geweest met deze medewerker getest. Bezoekers zijn voorlopig niet welkom.

Dat gebeurt allemaal volgens het corona-calamiteitenplan, dat zorginstellingen tegenwoordig klaar hebben liggen. 'Testen voor medewerkers is niet verplicht, maar ik kan me niet voorstellen dat iemand het niet gaat doen', zegt woordvoerder Marloes Lok van ZINN, de zorgorganisatie waar De Es onder valt. 'Maar mocht het voorkomen, dan kan diegene tijdelijk niet naar het werk komen.'

De Es telt honderd bewoners. Die hoeven niet te worden gecontroleerd, behalve de bewoners van de afdeling waar het besmette personeelslid werkt. Zij krijgen wel een coronatest. Dat gaat om veertig mensen.

Eigen teststraat

Het positieve geval kwam aan het licht nadat de medewerker zich liet controleren in de eigen teststraat die ZINN sinds enkele weken heeft. Die had op dat moment al twee dagen klachten.

Toen de positieve uitslag donderdagmiddag bekend werd, is de deur meteen gesloten voor bezoekers. 'Die gaat zo snel mogelijk weer open, maar dat is afhankelijk van hoe snel de uitkomsten van de tests komen', zegt Lok. 'Ik ga ervan uit dat iedereen wel begrijpt dat deze maatregel voor de veiligheid is genomen.' De families van de bewoners zijn inmiddels op de hoogte gesteld door hun contactpersoon.

Niet hele gebouw op slot

In het gebouw zitten ook andere voorzieningen, zoals twee huisartsenpraktijken en een apotheek. Lok: 'Zij blijven toegankelijk voor het publiek, omdat deze 'verkeersstromen' gescheiden kunnen worden gehouden.'

Ook besmetting De Brink

Een personeelslid van De Brink, een ander woonzorgcentrum van ZINN in Groningen, blijkt ook besmet het coronavirus. In dit geval gaat het om een medewerker van de revalidatieafdeling. De medewerker was daar voor het laatst op zondag 30 augustus, maar is deze week ziek geworden.

Lok: 'Omdat dit binnen de periode van tien dagen valt, moeten we toch voorzorgsmaatregelen nemen. Dat betekent dat ook hier bewoners en medewerkers moeten worden getest. Bovendien is de afdeling uit voorzorg gesloten. Bezoekers zijn ook hier even niet welkom en ook nemen we voorlopig geen nieuwe revalidanten op. We moeten wel, want het gaat om een groep kwetsbare mensen. Maar je hoopt uiteraard dat dit niet te lang duurt'.

Overigens hoeft bij de Brink niet het hele gebouw op slot. Lok: 'Dat is niet nodig en bovendien in het geval van De Brink niet haalbaar'.

Dit artikel is aangevuld met informatie over de besmette medewerker bij De Brink.

Lees ook:

- Alles over het coronavirus