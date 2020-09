Fans FC Groningen 'zingen' clublied in gebarentaal

Dove FC-fans op de tribune in het stadion (Foto: Jeroen Willems/RTV Noord)

Zingen in het stadion mag niet meer. De Kentalis Guyotschool voor doven en slechthorenden uit Haren vertaalde het clublied van FC Groningen daarom naar gebaren.

Jelle Kamstra, zelf doof, is de initiatiefnemer. 'Ik hou van FC Groningen. En het wordt gewoon tijd dat het lied nu ook eens in gebarentaal gemaakt wordt', legt hij via een gebarentolk uit.

'Zeker nu supporters vanwege de corona niet mogen juichen. Hoe geef je ze dan hun stem en die sfeer terug? Stel dat iedereen het refrein kan nadoen in gebarentaal, dat zou toch super zijn?'

Het draait om het juiste ritme

Aangezien hij zelf niets hoort, heeft Kamstra dus ook het clublied 'Laat ons weer eens juichen' van de FC nog nooit beluisterd.

'Ik heb iemand die goed muziek kan vertalen een keer gevraagd hoe het zit qua ritme en dat heb ik gevolgd. Thuis heb ik opnames gemaakt van het refrein van het officiële clublied. Dat is een paar keer opgenomen voordat het goed was qua ritme en nu staat het op video. Het zou mooi zijn als die op de grote schermen in het stadion vertoond wordt.'

Dat opnemen viel nog niet mee. 'Voor het ritme heb ik ondersteuning nodig, soms gebeurde dat wat hakkelig. Ik was dan net te vroeg of te laat aan het juichen. Ik vond het wel heel erg leuk en had het eigenlijk veel eerder moeten doen.'

Ook Emmen heeft een gebarenversie

Onlangs was Kamstra ook al betrokken bij het in gebarentaal vertalen van het clublied van FC Emmen. 'Een heel ander lied, maar dat was ook heel erg leuk.'

Lees ook:

- Arjen Robben stevent af op basisplek tegen PSV