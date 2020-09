Warffumers vragen potje geld voor behoud van Ploeg-kunstwerk op schoolmuur

Dat wil een groep inwoners van Warffum graag weten.

De scholen Jansenius de Vries en De Rank komen samen in een nieuw, aardbevingsbestendig, pand aan de Laan Zuid. Daarin worden ook de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang ondergebracht.

In de muur van het huidige pand van obs Jansenius de Vries zit het tegeltableau van Van der Zee gemetseld. Warffumers willen weten of er over de toekomst van het kunstwerk wordt nagedacht.

Het kunstwerk van Jan van der Zee (Foto: Derk Bosscher/RTV Noord)

Moet het tableau meeverhuizen of niet?

Jan Dopma: 'Er is veel aandacht voor mooie objecten in onze gemeente en dit tableau hoort daar bij. Als je hier een bankje voor zet, zie je alles wat er op het Groninger land gebeurt.'

Het tegeltableau heeft een doorsnede van drie meter en zit vast in cement. Volgens Dopma is het meeverhuizen van het tableau daarom geen optie. 'Maak er een park omheen en zet er een informatiebord bij.'

'De architect heeft er al foto's van gemaakt'

Schoolleider Ilona Smalbil zegt dat er zeker nagedacht wordt over de toekomst van het tableau. 'We hebben de architect van de nieuwe school er al op gewezen. Zij hebben foto's gemaakt en gaan bekijken of het tableau meegenomen kan worden.'

Er moet een speciaal potje komen voor dit tableau

Dopma wil dat er een apart budget komt voor het behoud van het kunstwerk. 'Dit moet financieel goed geregeld worden', vindt hij. 'Voor de nieuwe school is een aparte pot en die moet er ook komen om dit in stand te houden.'

Lees ook:

- Gemeente wijst definitieve locatie aan voor Kindcentrum Warffum