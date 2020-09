Aantal besmettingen bij studentenvereniging loopt op, bron nog onbekend (update)

De schrik zit er goed in bij studentenvereniging Navigators in Stad. Donderdag werd bekend dat dertien leden besmet zijn geraakt met het coronavirus, vrijdag kwamen daar nog eens twee bij.

'Het gaat om een mix van eerstejaars en ouderejaars. De meesten hebben milde klachten', laat de club weten. De besmette leden maken het 'naar omstandigheden redelijk goed'.

Vereniging probeert uitbraak in te dammen

Een crisisteam probeert nu te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt.

Afgelopen dinsdag (8 september) was de eerste positieve test een feit bij de christelijke studentenvereniging. Nadat bleek dat er meerdere leden besmet waren, ondernam de club actie.

'Toen ging het opeens snel en werd het wel spannend', zegt woordvoerder Rixt Oving. 'We hebben een crisisteam met onder andere oud-leden opgericht. Dat staat nauw in contact met de GGD, de Veiligheidsregio, de universiteit en de Hanze.'

Het bestuur van de vereniging met zo'n 500 leden zette een streep door alle activiteiten op de kalender. Sinds woensdag ligt het verenigingsleven daardoor stil.

Bron van besmettingen nog onbekend

De afgelopen drie weken stonden bij Navigators in het teken van de introductieperiode. Daarvoor kreeg de club een ontheffing van de Veiligheidsregio. Leden mochten op beperkte schaal en met inachtneming van de coronaregels deelnemen aan activiteiten. Of dat ook de bron van de uitbraak is, valt volgens Oving nog niet te zetten.

'Dat is de vraag waar we allemaal natuurlijk antwoord op willen. We hebben eigenlijk geen idee en hopen dat het bron- en contactonderzoek daar duidelijkheid over kan geven.'

In de introductieweken hebben we leden op het hart gedrukt zich aan de maatregelen te houden Rixt Oving - Woordvoerder Navigators

Twintig leden per verdieping op de sociëteit

De introductieweek zelf verliep volgens Oving volgens de geldende RIVM-regels.

'We hebben leden op het hart gedrukt zich aan de maatregelen te houden. Het waren weken waarin we vooral de eerstejaars kennis lieten maken met onze disputen. We hebben een vrij groot pand op de sociëteit en hebben per verdieping twintig mensen toegelaten.'

Oproep aan studenten met klachten

De studenten die het virus onder de leden hebben, zitten in thuisquarantaine. Zij staan in contact met de GGD. Leden die onder het bron- en contactonderzoek vallen, krijgen van de GGD het advies uit voorzorg thuis te blijven.

Verder roept de leden met klachten op zich te laten testen. Of dat ook al het geval is geweest, weet Oving niet. 'Wij krijgen alleen van de GGD de positieve testuitslagen door.'

'Veel begrip onder leden'

De uitbraak komt op een moment dat het nieuwe bestuur van de vereniging nog maar net actief is. 'Flink crisismanagement', noemt Oving de besmettingen.

'Gelukkig denken veel oud-leden en bestuurders met ons mee. Ook hebben we goede lijntjes met de GGD, de Veiligheidsregio, de RUG en de Hanze. Die hulp van alle kanten is heel fijn. En onze leden tonen veel begrip. Dat waarderen we heel erg.'

Navigators heeft nog geen idee wanneer het clubleven weer opgestart kan worden. 'Dat bekijken we met de dag', aldus Oving.

Dit bericht is aangevuld met het nieuws dat er nog twee coronabesmettingen bij zijn gekomen.

