Oud-wielrenner Jochem Hoekstra: ‘Ondernemen is mijn nieuwe topsport’

Hoekstra stopte met wielrennen op niveau, maar vond een nieuw doel. Hij wil met zijn partners de beste bemiddelaar in salestalent van Nederland worden. Het wielershirt heeft inmiddels overtuigend plaatsgemaakt voor het maatpak.

We gaan eerst terug naar vier jaar geleden. In de eerste week van september was Hoekstra als stagiair, om een profcontract af te dwingen bij Giant-Alpecin, actief in de Tour of Britain met maar één doel; ondersteun Tom Dumoulin zoveel mogelijk in de jacht naar eindwinst. Dat deed hij naar tevredenheid. Hoekstra moest er vaak diep voor gaan, maar Dumoulin werd derde in het klassement en de stagiair kreeg veel positieve feedback vanuit de ploeg.

Het niveau dat ik toen liet zien, daar ben ik nog altijd trots op Jochem Hoekstra, oud-wielrenner en nu directeur Salesperience

Hoog niveau

Omdat optredens in de Ronde van Burgos, waar hij op de tweede dag de bergtrui pakte, en de Tour de l’Ain ook goed verliepen begon de Groninger te hopen. ‘Ik dacht wel dat ik het profniveau aan zou kunnen, maar niet dat ik tijdens mijn stage zo’n hoog niveau al zou halen. Zeker na de Tour of Britain had ik toen geen idee dat het niet goed zou komen. Het niveau dat ik toen liet zien, daar ben ik nog altijd trots op.’

Jochem Hoekstra op kop in de Ronde van Burgos (Foto: Cor Vos)

Het zou de bekroning worden van jaren alles geven voor de wielersport. Via een aantal wielerclubs kwamen Jochem en broer Marco bij de Noordelijke Wielervereniging Groningen (NWVG) terecht. We schrijven begin 2012. ‘In die tijd ging ik er vol voor en binnen drie maanden wilde de Piels ploeg mij hebben.’

Grote zeges

Cyclingteam Jo Piels was in die tijd een ploeg waar talent onder leiding van ploegleider Han Vaanhold een kans kreeg. Hoekstra ontwikkelde zich snel. In 2015 won de renner binnen twee weken met de Omloop der Kempen en de Ronde van Limburg twee grote klassiekers in Nederland. Hoekstra kon aardig bergop en was sterk tegen het uurwerk.

Geen handtekening

Trainen in weer en wind leek beloond te worden, maar de handtekening kwam er nooit. ‘Ik heb er alles aan gedaan en dan is het extra zuur als het niet doorgaat. Ik heb er veel van geleerd en had die paar maanden niet willen missen. Doorzetten heb ik vooral geleerd. Ik ben niet het grootste talent op twee wielen, maar ben er altijd voor blijven gaan.’

Hoekstra wint op 24 mei 2015 de Omloop der Kempen (Foto: Theo van Sambeek)

Teleurstelling

Hoekstra wachtte lang of er nog een andere profploeg hem op zou pikken, maar die optie bleef uit. Halverwege 2017 hoopte hij dat een terugkeer bij de NWVG de motivatie weer aan zou wakkeren. Dat gebeurde niet. ‘Marco en ik zijn emotionele mannen. Als we iets willen gaan we er vol voor. Alles of niets en dat heeft een keerzijde. Als iets niet lukt is de teleurstelling des te groter.’

Het heilige wielervuur kwam nooit meer terug. ‘Op het moment dat je een stap terugdoet weet je onbewust dat het klaar is. Ik voelde me prof, maar was gewoon een amateur.’ Het ultieme doel bestond niet meer en het kostte tijd om een nieuwe koers te bepalen.

Partners

In 2015 waren de gebroeders Hoekstra begonnen met de opleiding commerciële economie aan de Johan Cruijff Academy van de Hanze Hogeschool. Daar liep Jochem medestudent Niek van der Meulen (23) uit Groningen tegen het lijf. Vanuit de Honours Sales Business School STIP kwam Jan Rozema (23) uit Surhuisterveen erbij. Het drietal constateerde dat bedrijven moeite hebben om de beste sales professionals te vinden en te binden. Het maken van de juiste match blijkt vaak lastig.

Jochem Hoekstra, Jan Rozema en Niek van der Meulen (Foto: Theo Sikkema)

Nieuw doel

Vanuit deze gedachte ontstond in februari 2019 Salesperience. In augustus dat jaar werd het bedrijf ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en sindsdien is het trio ondernemer. ‘Sinds begin 2019 is dit mijn nieuwe doel. Ondernemen is mijn nieuwe topsport.’

Match maken

De overtuiging van de drie partners is dat het wenselijk is voor bedrijven om sales talent goed te begeleiden. Hoekstra hierover. ‘Bedrijven kunnen zelf ook vacatures stellen natuurlijk, maar wij selecteren voor, verzorgen opleidingen en begeleiden kandidaten. Op die manier denken wij dat de kans groot is om in één keer de goede match te maken.’

Volgens Hoekstra en co ziet ieder CV er tegenwoordig goed uit. Dat maakt het verschil niet. ‘We werken veel samen met mensen die hun eerste of tweede stap in hun loopbaan maken. Vaak jonge mensen. Wij zijn jong en weten wat ze willen. Daar kunnen wij bedrijven weer op adviseren.’

We willen dé landelijke partij worden in de werving en selectie van het beste salespersoneel Jochem Hoekstra, die zijn nieuwe doel gevonden heeft

Nieuwe kopgroep

Dat werkt blijkbaar. Er waren al klanten voordat de inschrijving bij de Kamer van Koophandel een feit was. Hoekstra studeerde recent af aan de Johan Cruyff Academy en heeft nu de handen helemaal vrij om in de kopgroep van salesbemiddelaars te komen. ‘We willen dé landelijke partij worden in de werving en selectie van het beste salespersoneel.’

Hoofdsponsor Ajax

Dat is het grote doel en niet zonder bravoure moet dit op termijn zelfs leiden tot het hoofdsponsorschap van Ajax, zonder overigens op het shirt te staan. ‘Wat is er nu mooier dan dat mensen vragen: wie is hier de hoofdsponsor? Dat is veel effectiever voor je naamsbekendheid dan het zo op het shirt drukken.’

Jochem Hoekstra verruilde zijn wielershirt voor een maatpak (Foto: Theo Sikkema)

Gaandeweg het gesprek komt Hoekstra steeds beter in vorm en voel je zijn drive en passie voor Salesperience meer en meer. ‘Wat we nu aan het opzetten zijn kun je vergelijken met een zware bergetappe. Zeker nu, omdat de economie momenteel dikke tegenwind heeft. Veel bedrijven kijken momenteel maar twee weken vooruit en geven personeelsplanning niet de hoogste prioriteit.’

Naar Amsterdam

Samen met een adviseur is een plan gemaakt om de ambitie waar te maken. Er wordt voor de aanval gekozen. Terwijl in Groningen nog gezocht wordt naar een kantoor zijn er al plannen om binnen drie maanden een kantoor in Amsterdam te openen. ‘Daar gebeurt op het gebied van sales meer dan in heel Noord-Nederland bij elkaar.’ Hoekstra gaat de vestiging runnen.

Het zal er nooit aan liggen dat ik er niet alles aan gedaan heb Jochem Hoekstra, die geleerd heeft wat doorzetten is

Blijkbaar zitten ze op het goede spoor. Er hebben zich al investeerders gemeld om Salesperience te kopen, maar dat is absoluut niet aan de orde. ‘We verkopen de mooiste jaren van ons leven niet.’

Tour de France

Één van die mooiste jaren had ook zomaar opgesierd kunnen worden met deelname aan de Tour de France die nu aan de gang is. ‘Ik kijk er graag naar. Of ik de Tour had gehaald? Geen idee. Ik denk er in ieder geval niet echt meer aan.’

Er alles aan doen

Zo komen twee verhalen samen en is de moraal van het verhaal voor Hoekstra dezelfde. ‘De topsport heeft me gevormd. Er veel voor doen om een doel na te jagen, maar er nog meer voor laten. Dat is nu met Salesperience niet anders dan als wielrenner. Het zal er nooit aan liggen dat ik er niet alles aan gedaan heb. ’