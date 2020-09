Bewoner Zandplatenbuurt Zuid: 'Ik maakte echt een vreugdedansje'

'Dit is prachtig. Na lang wachten hebben we eindelijk zekerheid.' Bewoners van de Zandplatenbuurt Zuid in Delfzijl staan op straat met elkaar te praten.

De bewoners van 337 huizen in die buurt hebben vrijdag in een videoboodschap van minister Kajsa Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken te horen gekregen dat zij allemaal een nieuw huis krijgen.

'Het is feest'

Bewoner Rien Kok heeft de vlag uitgehangen. 'Toen de minister het nieuws bekend maakte, stond ik op en draaide ik rond. Ik maakte echt een vreugdedansje. Meteen daarna heb ik de vlag uitgehangen. Het is feest.'

'De vrouw kwam met het goede nieuws'

Buurman Harnold Pomp heeft zelf niet gekeken naar de videoboodschap. 'Ik was toch wat huiverig. De vrouw kwam met het goede nieuws. Eindelijk kan ik een keer lachend voor de camera', zegt hij tegen RTV Noord-verslaggever Martin Drent.

Ik ben zeer blij dat er vanuit het ministerie nu erkenning komt voor ons als zuid. Dat wij niet onderdoen voor de andere kant Harnold Pomp uit de Zandplatenbuurt Zuid

Zeven jaar wachten

Want hoe lang hebben de bewoners gewacht op dit nieuws? 'Nou, dan ga je toch wel naar de zeven jaar', denkt Pomp. 'Ik ben zeer blij dat er vanuit het ministerie nu erkenning komt voor ons als zuid. Dat wij niet onderdoen voor de andere kant.'

Als we bij elkaar kunnen blijven, dan kan het niet mooier worden Rien Kok uit de Zandplatenbuurt Zuid

'We willen samen blijven'

De buren hebben trouwens wel dubbele gevoelens bij de sloop en nieuwbouw. 'Als buren hebben we wel iets met elkaar opgebouwd', zegt Pomp. 'We helpen elkaar in moeilijke tijden. We gaan zeker kijken hoe we hier gezamenlijk weg kunnen gaan.'

Kok is het daar mee eens. 'Wij willen heel graag buren blijven. We zijn er voor elkaar. Als we bij elkaar kunnen blijven, dan kan het niet mooier worden.'

Pomp gaat trouwens, net als Kok, de vlag uithangen. 'Ik had de stok al in de hand', lacht hij. 'Maar ik kon mijn vlag niet vinden.'

