Professionele draverijen in Aduard uitgesloten: 'Totaal andere discipline'

Paardenkoersen in Aduard zijn geen optie voor de Koninklijke Harddraverij en Renvereniging (KH&RV) in Groningen. De lengte van de baan volstaat niet. Daarnaast is het terrein niet ingericht om er professionele paardenkoersen te houden.

Adviseur Kees de Bock reageert daarmee op de vraag van het CDA over dit onderwerp in de gemeenteraad van het Westerkwartier. Die partij wil een onderzoek naar de mogelijkheden voor een drafbaan in Aduard, nu de baan in het Stadspark moet sluiten.

'Aduard is een grasbaan. Voor de kenner maakt dat echt wat uit. De ondergrond loop je kapot. Het is een totaal andere discipline in vergelijking met koersen op gravel', zegt De Bock.

Alternatief

Hij waardeert het meedenken van CDA-fractievoorzitter Geertje Veenstra over een alternatief. 'Ik ben ook wel geïnteresseerd in Aduard, want het is doodzonde dat daar niet meer gekoerst wordt. Dat is zonde voor het dorp en voor de gehele drafsport. Daar moeten we de schouders onder zetten, maar je kunt er niet op een professionele manier de drafsport bedrijven. Dat lukt niet.'

Geen stallenterrein

Het grootste obstakel is de lengte van de baan in het dorp. 'Groningen is meer dan 1000 meter lang. In Aduard houdt het bij 500 tot 600 meter op. Het zijn meer bochten dan dat het een baan is.'

'Daarnaast is er geen stallenterrein. Het is voor een of twee keer per jaar', stelt De Bock, twee dagen nadat een meerderheid van de Groningse gemeenteraad instemde met het voorstel om de drafbaan per 1 januari 2021 te sluiten.

Mogelijk naar rechter

De Bock kondigt aan dat het laatste woord daarover nog niet gesproken is. Woensdag is er overleg met de jurist die het bestuur de afgelopen weken bij heeft gestaan. 'We gaan kijken of er juridisch nog wat mogelijk is en of we daadwerkelijk naar de rechter stappen.'

