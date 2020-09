Bauke Mollema verlaat de Tour de France na valpartij

Bauke Mollema in actie in de Tour de France (Foto: ANP)

Volgens de eerste berichten zou de Groninger zijn pols hebben gebroken bij de val.

Meerdere toprenners onderuit

In een flauwe bocht naar rechts op 86 kilometer van de streep gingen enkele renners onderuit. Romain Bardet, de Franse nummer vier van het algemeen klassement, belandde ook op het wegdek. Hij bleef even zitten, maar stapte vervolgens weer op de fiets. Ook Nairo Quintana was betrokken bij de valpartij.

Beste Nederlander in het klassement

Mollema was in de Tour de beste Nederlander in het algemeen klassement. Hij stond op de dertiende plaats, op 2.31 van leider Primoz Roglic. De Groningse klassementsman begon in goede vorm aan deze Tour. In de tweede etappe streed hij al met de besten mee, met een zesde plek in Nice als resultaat. Ook in de zesde en negende rit eindigde hij op de zesde plek in de daguitslag.

Bekijk hier beelden van de valpartij