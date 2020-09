Fel oranjegekleurde pompoenen rollen van Groningse akkers

'Het is een arbeidsintensief klusje', zegt Arjan Hofstee. Hij is bedrijfsleider van proefboerderij Ebels Heerd in Nieuw Beerta. 'De pompoenen moeten stuk voor stuk met de hand worden losgeknipt, en daar moet je voor bukken.'

Voorzichtige behandeling

Hofstee en een ploeg van ongeveer twintig mensen is deze week druk met de oogst. Nadat de pompoenen zijn losgeknipt worden ze op een transportband gelegd, die ze naar een kist voert die op een boerenkar staat.

Die kar wordt langzaam vooruit getrokken. Er bovenop staat een ploegje van drie mannen pompoenen in kisten te vlijen. Ze zijn voorzichtig met de vruchten om te voorkomen dat die beurs raken.

De oogst van pompoenen op proefboerderij Ebelsheerd in Nieuw Beerta (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

'Hoeveel het er zijn?' Hofstee moet even nadenken. 'We halen ongeveer 20 ton van een hectare, we hebben vijf hectare, een pompoen weegt gemiddeld een kilo, dat is dus 20.000 keer vijf. Honderdduizend pompoenen dus'.

Biologisch

De teelt van pompoen is eigenlijk altijd biologisch, onder meer omdat er geen bestrijdingsmiddelen zijn die gebruikt kunnen worden op dit gewas. De pompoenteelt is in Groningen de laatste jaren in opkomst. 'Dat komt doordat de provincie de het verbouwen van biologische gewassen stimuleert', weet Hofstee.

Hij denkt samen met zijn collega's nog een dag bezig te zijn om alle pompoenen te oogsten. Die komen vervolgens terecht in de schappen van en aantal grote supermarktketens.