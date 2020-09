Honderden huurders hebben moeite met huur betalen door corona: 'Ik eet mijn pensioen op'

Het gaat onder anderen om zzp'ers die door gebrek aan opdrachten geconfronteerd worden met een gat in hun inkomen. Zij kloppen aan bij hun corporatie en vragen om een betalingsregeling.

Een woordvoerder van woningcorporatie Lefier spreekt over een 'forse stijging' van het aantal betalingsregelingen: 'Momenteel hebben 767 huurders met ons een betalingsregeling getroffen. Dat zijn er bijna 200 meer dan in januari'.

Lefier is met 30.000 huurwoningen veruit de grootste corporatie in Groningen. Een deel van die huizen staat in Emmen.

Geldproblemen

Ook de andere geraadpleegde corporaties krijgen huurders aan de balie met geldproblemen. Zoals Nijestee (13.500 woningen). Bij deze stad-Groninger corporatie gaat het op dit moment nog om een tiental huurders met een betalingsregeling, meldt een woordvoerder.

'Wij zagen een piek in april. Toen verzochten ongeveer 70 mensen ons om een regeling. Maar de meesten hebben hun huurachterstand inmiddels ingelopen.'

Samen een oplossing zoeken

Bij de Huismeesters (ruim 7700 woningen), eveneens een corporatie in de stad Groningen, gaat het om veertig gevallen. 'De meeste huurders komen niet in de problemen door de coronacrisis', meldt een woordvoerder. 'Als dat wel het geval is, dan zoeken we samen met de huurder een oplossing. We laten niemand in de kou staan.'

Acantus (ruim 13.000 woningen) meldt dat op dit moment met dertig huurders een regeling is getroffen. Bij Wierden en Borgen (ruim 6700 woningen) zijn het er iets meer, namelijk 58. En bij Wold en Waard, met ruim 4500 woningen de kleinste corporatie van de zes, gaat het om welgeteld tien gevallen.

Wij zien nog geen sterke stijging van het aantal huurders dat de huur niet kan betalen Woordvoerder koepelorganisatie Aedes

Geen vloedgolf

Al met al gaat het in Groningen dus om zeker 300 huurders die door de coronacrisis gedwongen zijn hun woningcorporatie om een regeling te vragen. Het is een steekproef, dus vermoedelijk is het aantal huurders met dit probleem hoger.

Toch zijn de corporaties in ons land niet bang voor een vloedgolf aan huurders met betalingsproblemen, zegt een woordvoerder van koepelorganisatie Aedes: 'Economen zeggen dat de grote klap nog moet komen, maar vooralsnog zien we geen sterke stijging van het aantal huurders dat door de coronacrisis de huur niet kan betalen.'

Wat te doen als je als huurder krap bij kas zit?

Trek aan de bel als je als huurder door de coronacrisis in de problemen komt, is het advies van de corporaties. Bijna altijd is er een oplossing voorhanden. 'Dat kan van alles inhouden', zegt de Aedes-woordvoerder. 'Een betalingsregeling, maar soms ook een tijdelijke huurmatiging.'

Daarnaast kun je altijd (extra) huurtoeslag aanvragen, als je plotsklaps te maken krijgt met een inkomensdaling. Houd er rekening mee dat het zes tot acht weken duurt voordat de Belastingdienst de aanvraag heeft verwerkt.

Buffer opgebruikt

Vooral huurders die een onregelmatig inkomen hebben, zoals zzp'ers, lopen dus de kans dat ze in de knel komen met het betalen van de huur. Leon Steggerda (23) uit Groningen is zo'n zzp'er die door de coronacrisis een groot deel van zijn inkomen heeft zien wegvallen. Hij is festivalbouwer en lichttechnicus. 'Tachtig procent van mijn jaarinkomen verdien ik in de zomerperiode. Ik had net de winter overleefd, mijn buffer vrijwel opgebruikt. Het seizoen zou beginnen, maar toen kwam alles stil te staan.'



'Normaal verdien ik tussen de 1600 en 1800 euro in de maand, in de zomer iets meer. Nu viel ik terug op de Tozo [Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers - redactie], duizend euro per maand. Daarmee kan ik net mijn rekeningen betalen, voor de rest houdt het op.'

Gelukkig heb ik een schappelijke huisbaas, een aardige vent Leon Steggerda, zzp'er

Schappelijke huisbaas

'Voor het eerst kan ik mijn huur niet betalen. Gelukkig heb ik een schappelijke huisbaas, een aardige vent. Hij heeft er geen probleem mee dat hij wat later zijn geld krijgt. Maar uiteindelijk zal de huur wel betaald moeten worden. Dat zal ook wel lukken. Ik lig er nog niet wakker van.'

Maar als deze gedwongen pauze onverhoopt langer duurt, wat dan? Steggerda: 'In uiterste nood zou ik een vriend kunnen vragen mij wat geld te lenen. Maar dat is het laatste wat ik wil. Ik ben altijd gewend geweest voor mijn eigen inkomen te zorgen'

Geen optredens, geen inkomsten

Bertran van den Hoff (40), eveneens uit Groningen, is een man met twee passies. Enerzijds werkt hij als Research And Development Engineer bij een IT-bedrijf in Stad. Daar betaalt hij zijn hypotheek en andere vaste lasten van. 'Ik verkeer wat dat betreft in een luxepositie, want dit loopt gewoon door.'

Eigenlijk ben ik elke maand een stuk van mijn pensioen aan het opeten Bertran van den Hoff, dj

Maar daarnaast timmert Van den Hoff al twintig jaar in binnen- en buitenland aan de weg als dj-producer van drum and bass muziek, onder zijn artiestennaam 'Fre4knc'. Voor het oefenen van zijn skills huurt hij een studioruimte in een bedrijfsverzamelgebouw in Stad. De huur betaalde hij onder meer uit de inkomsten uit zijn optredens. Maar dat zit er voorlopig niet meer in. 'Diverse tournees, zoals in Nieuw-Zeeland, gaan niet door. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor zes optredens in Engeland.'

Uitstelgedrag

Maar de kosten voor zijn studio lopen wel door. 'Ik heb een buffer opgebouwd, maar eigenlijk ben ik elke maand een stuk van mijn pensioen aan het opeten.' Hoe lang denkt hij dit nog te kunnen volhouden? 'Als ondernemer moet je vooruitkijken. Als het zo blijft, kan ik het ongeveer nog een jaar uithouden. Een betalingsregeling voor de studio? Dat is uitstelgedrag. Zover laat ik het niet komen.'

Grootste huurstijging in zes jaar

Los van het eventueel wegvallen door inkomsten pakt voor veel huurders de jaarlijkse huurverhoging deze keer extra nadelig uit. Die verhoging gaat meestal op 1 juli in en is gerelateerd aan de inflatie in het voorgaande jaar. Omdat die in 2019 hoger was dan in de jaren daarvoor, zijn de huren in 2020 ook extra verhoogd. Die verhoging is voor corporaties aan een maximum gebonden. Voor dit jaar is dat maximaal 5,1 procent, tenzij het inkomen van een huishouden hoger is dan 43.574 euro. In dat geval mogen corporaties de huur met maximaal 6,6 procent verhogen.

Hierbij moet wel worden opgemerkt dat een en ander ook afhangt van de kwaliteit van de woning. Bovendien moet een corporatie ook kijken naar het gemiddelde van de huurverhogingen voor al haar woningen. Dat gemiddelde mag dit jaar maximaal 3,6 procent zijn. Dus niet iedereen krijgt het volle pond voor zijn kiezen als het gaat om de jaarlijkse huurverhoging. Dat neemt natuurlijk niet weg dat voor iemand met een smalle beurs elke huurverhoging, hoe klein ook, een aderlating kan zijn. Voor mensen met een laag inkomen, die een relatief dure woning van een corporatie huren, gaat de huur volgend jaar omlaag. Het kabinet wil dat vastleggen in de wet. Ongeveer 260.000 mensen hebben voordeel van deze maatregel. Volgens critici is het een druppel op een gloeiende plaat. Nog één kanttekening: voor mensen die huren in de vrije sector of van een particuliere huisbaas, gaat het bovenstaande niet op. In deze gevallen geldt geen maximum voor een huurverhoging.

Met medewerking van Lisanne Wieringa.

