Directeur De Klinker vertrekt: 'De uitzichtloosheid van de coronacrisis is de druppel'

Directeur Leo Hegge van cultuurhuis De Klinker in Winschoten vertrekt per 1 november. Hij gaat vervroegd met pensioen.

'Waarom? Ik ben net 65 geworden en ik heb de afgelopen jaren de nodige gezondheidsproblemen gehad. Maar de coronacrisis en de voorgenomen bezuinigingen van de gemeente per 2022 spelen ook zeker een rol', zegt Hegge.

Op een gegeven moment is het vat vol. Dan heb je steeds minder zin om naar je werk te gaan Vertrekkend directeur Leo Hegge van De Klinker

Zeven keer bezuinigen

'Dit is de zevende culturele instelling waar ik leiding aan geef en het is ook de zevende keer dat ik moet bezuinigen. Op een gegeven moment is het vat vol. Dan heb je steeds minder zin om naar je werk te gaan, hoewel ik hier een geweldig team heb.'

We moeten die anderhalvemetervoorstellingen programmeren. Het is eigenlijk bedrijfseconomisch niet te doen Vertrekkend directeur Leo Hegge van De Klinker

De uitzichtloosheid van de coronacrisis

Maar de coronacrisis was de welbekende druppel. Hegge: 'Vooral de uitzichtloosheid die we als theaters hebben. Ik zie dat ook bij collega's die veel jonger zijn en nog jaren mee moeten. Men houdt het maar moeizaam vol. Ook nu weten we nog niet wanneer we weer een normaal bedrijf mogen voeren. We moeten die anderhalvemetervoorstellingen programmeren. Het is eigenlijk bedrijfseconomisch niet te doen.'

Een regeling om het pensioen te halen

Hegge en De Klinker hebben een regeling getroffen waardoor de directeur 'op een normale manier zijn pensioen kan halen'.

'Dat kost echt geen klauwen vol met geld. Het is gewoon een regeling die voorziet in het verschil in inkomen van nu en dan inclusief de pensioenpremie. Dat is goed geregeld vind ik.'

Wie wordt de opvolger van Hegge?

De Klinker heeft nog geen nieuwe directeur gevonden. 'Daar gaan we eind deze maand over praten. Maar de organisatie staat zodanig dat ze ook wel enkele weken zonder directeur kan', denkt Hegge.

Afscheid nemen van 'je kindje'

Er is wel enige emotie te bespeuren als de directeur denkt aan zijn laatste werkdag. '1 november is ook echt de dag dat ik precies zeven jaar werk voor De Klinker. Ik heb dit opgebouwd vanaf nul. De Klinker was toen nog een theater in aanbouw. Ik had een kantoortje in de bibliotheek. Dit is toch een beetje mijn kindje geworden.'

