Opnieuw meer seksueel geweld gemeld in Groningen

Het aantal mensen in Groningen en Drenthe dat seksueel geweld meldt, nam het afgelopen jaar opnieuw toe. Ruim veertig procent van de recente Groningse slachtoffers is onder de 18.

Dat staat in het jaarverslag van het Centrum Seksueel Geweld (CSG) Groningen/Drenthe.

Zijn noorderlingen te nuchter om te melden?

In Groningen en Drenthe nam het aantal meldingen van seksueel geweld met zeventien procent toe. Landelijk steeg dit met 28 procent. Volgens Fetzen de Groot van CSC Groningen/Drenthe is de toename in de twee noordelijke provincies in lijn met eerdere jaren.

'Maar we moeten ook beseffen dat het slechts een heel klein deel van de slachtoffers is dat durft te onthullen dat ze misbruikt is en daarvoor hulp zoekt en/of aangifte doet.'

Dat het aantal melding minder snel toeneemt dan in de rest van het land, is voor het centrum reden tot onderzoek. 'In hoeverre is de nuchtere noordelijke cultuur van invloed op het melden en hulp zoeken?'

Meer dan 200 slachtoffers van seksueel geweld

In 2019 hebben 218 slachtoffers zich gemeld bij het Centrum Seksueel Geweld Groningen/Drenthe. Van hen waren 111 'zeer recent' aangerand of verkracht.

'De meerderheid van deze acute slachtoffers kreeg per direct medische zorg en psychologische ondersteuning. Ruim een kwart (27%) onderging ook een sporenonderzoek. Door meteen onderzoek te doen naar biologische sporen, zoals haren, vingersporen en sperma, is de kans groter om een dader aan te kunnen wijzen.'

Voor 107 slachtoffers gold dat zij langer geleden misbruikt waren.

Helft van de slachtoffers onder de 18

In Groningen is 43 procent van de acute slachtoffers onder de 18 jaar. In Drenthe is meer dan de helft (56%). Die percentages liggen volgens de organisatie hoger dan in verstedelijkte gebieden.

