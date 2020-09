Delfzijl kan door versterking tien procent van alle huizen vernieuwen

In de Zandplatenbuurt wonen ongeveer tweeduizend mensen. Alle huizen in de wijk gaan tegen de vlakte en en de bewoners krijgen daar een nieuwe woning voor terug. Vrijdag tekenden de gemeente Delfzijl, het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en woningcorporatie Acantus een overeenkomst over de aanpak en de financiering van de enorme operatie.

Fantastische ontwikkeling

Het feit dat Delfzijl zo veel nieuwbouw krijgt, noemt Beukema een ongekende en fantastische ontwikkeling voor de havenstad. Hoewel de aanleiding met de versterking natuurlijk minder fantastisch is, probeert Beukema het positieve te zien.

De Zandplatenbuurt in Delfzijl (Foto: Mario Miskovic/RTV Noord)

'Dit geeft ons de kans om tot een woningaanbod te komen dat aansluit bij waar mensen om vragen', aldus de burgemeester. 'In de Zandplatenbuurt staan eengezinswoningen uit de jaren 60, maar hier is nu niet zoveel behoefte aan gezinswoningen. Er is meer behoefte aan woningen voor jongeren en zeker voor ouderen. Dat betekent dat we die mensen beter aan Delfzijl kunnen binden.'

Hete adem

Het duurde lang om tot afspraken te komen met het ministerie, Acantus en de NCG. 'Ik voelde de hele tijd de hete adem van de Belangenvereniging Versterking Zandplatenbuurt in mijn nek', verklaart Beukema de druk. Hij zag dat de ongelijkheid in de wijk mensen van binnen opvrat. 'Mensen kregen gewoon gezondheidsproblemen vanwege het feit dat ze geen zicht hadden op duidelijkheid.'

Geld

De cruciale factor bij dit soort projecten is vaak geld. En ook in dit geval gingen veel gesprekken over de financiering, erkent de burgemeester.

Wil je 337 nieuwe woningen bouwen, dan heb je honderd miljoen euro nodig. Je hebt creativiteit nodig om dat gat te dichten Gerard Beukema - Burgemeester van Delfzijl

'Een gemiddelde woning in de Zandplatenbuurt kost een ton. Het versterken kost twee ton. De woning zou hetzelfde waard blijven, ondanks dat je er twee ton aan zou hebben verspijkerd. Maar het verschil tussen versterken en nieuwbouw is behoorlijk.'

Hij legt uit dat het versterken van de 337 woningen, dat vrijdag bekend werd, ongeveer zestig miljoen euro zou hebben gekost. 'Maar wil je 337 nieuwe woningen bouwen, dan heb je honderd miljoen euro nodig. Je hebt creativiteit nodig om dat gat te dichten.'

Wie betaalt wat?

De gemeente Delfzijl zal naar verwachting tussen de vier en vijf miljoen euro bijdragen en voor elk huis wordt gebruik gemaakt van een duurzaamheidssubsidie. Het Rijk neemt ook de nodige miljoenen voor haar rekening, waaronder al eerder toegewezen bedragen voor het aardgasloos bouwen van huizen. Directeur Anita Tijsma van Acantus wil nog niet zeggen hoeveel de woningcorporatie bijdraagt.

Impuls

Al met al verwacht Beukema dat Delfzijl een flinke impuls krijgt van de nieuwbouw. Ook omdat die nieuwe woningen niet per se weer in dezelfde buurt worden gebouwd. Zo heeft de gemeente onder meer het terrein van het voormalige Delfzicht ziekenhuis gekocht. Beukema: 'Dat is een gigantische mogelijkheid om woningen te realiseren.'

De planning is dat de bewoners van het noordelijk deel van de Zandplatenbuurt uiterlijk in 2025 een nieuwe woning hebben. Voor het zuidelijk deel dat vrijdag het nieuws kreeg, verwacht Beukema een nieuwe woning voor 2026.



