Mollema direct onder het mes na val in Tour

Bauke Mollema heeft bij zijn val in de Tour de France een gecompliceerde polsbreuk opgelopen. Hij wordt vanavond nog geopereerd in een ziekenhuis in Clermont-Ferrand.

Mollema werd per helikopter naar het ziekenhuis in Clermont overgebracht. Hij had veel pijn. Nadat de breuk enigszins gezet was, nam de pijn af.

Pijnvrij

Arts Gaetano Daniele meldt dat Mollema nu pijnvrij is. Er moet nog een aantal scans gemaakt worden om goed te kunnen beoordelen wat er moet gebeuren bij de ingreep.

Huilen

De Trek-Segafredo-renner, nummer 13 van het algemeen klassement, kwam in de dertiende etappe ten val. Mollema gaf huilend op, zo vertelden omstanders. Hij werd aanvankelijk met een ambulance vervoerd. Uiteindelijk bracht een helikopter hem naar een ziekenhuis in Clermont-Ferrand. Daar liet hij een scan van zijn gekwetste pols maken.

De Groninger was de best geklasseerde Nederlander in het algemeen klassement. Hij was een van de slachtoffers van een valpartij zo'n 86 kilometer van de finish.

Andere klassementsrenners verliezen tijd

In een flauwe bocht naar rechts gingen enkele renners onderuit. Romain Bardet, de Franse nummer 4 van het algemeen klassement, belandde ook op het wegdek. Hij bleef even zitten, maar stapte vervolgens weer op de fiets.

Nairo Quintana, de nummer 5 van het klassement, hield een beschadigde elleboog aan de valpartij over. Bardet zakte uit de top tien van het algemeen klassement. Quintana verloor ook tijd maar staat nog steeds vijfde.



