Eerste bewoners krijgen sleutel van vernieuwde Opwierde-Zuid

De woningen in de wijk zijn niet aardbevingsbestendig en worden vanwege de versterking vervangen door nieuwbouw.

'Een nieuwe start'

Gerrie en Petra Smit kregen vrijdagochtend als één van de eersten de sleutels van hun nieuwe huis aan de Beukenlaan. De afgelopen negen maanden woonden ze in een wisselwoning even verderop. 'We zijn weer terug op ons oude plekkie', zegt Gerrie na het bezoek van de aannemer. 'Een nieuw begin, een nieuwe start.'

De herbouw van Opwierde-Zuid verloopt in fases. De familie Smit woonde in één van de 233 zogenoemde gemetselde woningen. Ook de 163 vliesgevelwoningen, zonder dragende gevel, worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Dat project loopt vertraging op.

Andere nieuwbouwwoningen in Opwierde -Zuid zijn ook bijna gereed (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Schrikken van de scheuren

Onveilig voelen Gerrie en Petra Smit zich nooit, ook niet in hun oude huis. Toch schrikken ze als ze eind vorig jaar, vlak voor de sloop, hun woning leeghalen: 'Toen alles leeg was, zag je dat de vloer was gezakt en helemaal verscheurd. Je hebt er laminaat over en dan zie je het niet. Dan heb je wel even zoiets van wow', vertelt Petra.

De pas opgeleverde woningen in Opwierde-Zuid (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Net als bij alle andere nieuwbouwwoningen heeft het nieuwe huis van Gerrie en Petra nog een paar mankementen. Zo lekt de kraan in de badkamer en loopt het water niet goed weg. De aannemer verhelpt de komende weken deze problemen. De Damsters hopen eind deze maand te kunnen verhuizen.

Vergeten hoekje

Vlakbij Opwierde-Zuid is het 'vergeten hoekje', waar bewoners lange tijd niet wisten wat er met hun woning zou gebeuren. Dat terwijl aan de overkant van de straat de werkzaamheden volop bezig waren. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken maakte vorige week bekend dat alle 337 huishoudens in het hoekje een nieuw huis kunnen krijgen.

