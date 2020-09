Traditionele intocht van Sinterklaas gaat niet door

De intocht van Sinterklaas in Stad gaat niet door. 'In elk geval niet op de voor ons bekende manier’, zegt Harry van Ham, voorzitter van de Vereeniging voor Volksvermaken, die jaarlijks de intocht organiseert.

‘De coronacrisis maakt zo’n intocht - waar zeer veel mensen op afkomen - niet verantwoord’, schrijft de vereniging ‘We zijn teleurgesteld. Maar Sinterklaas zal in Groningen niet ongemerkt aan de kinderen voorbijgaan’, aldus Van Ham.

'Honderden mensen bij betrokken'

De Vereeniging voor Volksvermaken maakt aan het eind van de maand bekend hoe de intocht er wel uit komt te zien. ‘Daar hebben we al wel ideeën over, maar we wachten de landelijke richtlijnen wat betreft intochten nog even af.’

Normaal gesproken wordt de Sint, na de aankomst per schip en de rijtoer door de binnenstad, ontvangen op het Stadhuis door de burgemeester.

‘Dit kan je niet een paar weken van te voren bekendmaken,’ zegt de voorzitter. 'Bij de intocht zijn een paar honderd mensen betrokken, die willen zo vroeg mogelijk duidelijkheid.’

'Opnieuw anders'

‘Na de viering van 28 augustus is dit opnieuw een volksfeest dat afwijkt van wat we normaal doen. Maar – ook met die ervaring - gaan we er het beste van maken.‘

De Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken organiseert sinds 1947 de intocht van Sinterklaas en zijn gevolg in Stad.



