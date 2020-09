Puntloos Leekster Eagles kan nu gaan sprokkelen

Leekster Eagles Amysoft staat na twee wedstrijden in de eredivisie nog met lege handen. FC Marlene won in Leek met 6-1. Aanvoerder Karim Layeb maakte de eretreffer tegen een van de titelkandidaten.

In tegenstelling tot vorige week begon de thuisploeg heel aardig aan de wedstrijd. Stan van der Wal schoot na nog geen dertig seconden op de paal. Even later schoot Rochendy Constansia de bal in kansrijke positie tegen de doelman aan.

Marlene schroefde daarna het tempo omhoog en scoorde binnen dertig seconden twee keer. 'Ze straffen de dingen af die wij nalaten', concludeerde coach Martijn Alssema.

Afspraken niet nagekomen

Dat werd pijnlijk duidelijk bij het derde doelpunt van het team uit Heerhugowaard. De bal werd vlak voor het doel ingeleverd. Sterspeler Mo Darri wist daar wel raad mee. 'Ik denk dat je vanavond hebt gezien wat het inhoudt als je niet de volle veertig minuten de afspraken kan nakomen.'

'Dat heeft deels met vermoeidheid te maken, maar ook met de tegenstander. Als het niet vaker gebeurt en als we ervan leren, vind ik het niet kwalijk. We moeten heel erg wennen aan de eredivisie', aldus Alssema.

Schoonheid

De doelpunten na rust waren allemaal van grote schoonheid. Drie keer zette Marlene met uitgespeelde aanvallen de verdedigers van Leekster Eagles voor schut. Ook de goal van Layeb was zeer fraai.

De komende weken speelt Leekster Eagles tegen op papier minder sterke tegenstanders dan in de eerste twee wedstrijden van het seizoen. 'Nu punten gaan sprokkelen is het plan de campagne. Daar beginnen we over twee weken mee', hoopt Alssema.

Stefan Brouwer keerde terug in het team na een blessure. Eerste keeper Erwin Mensink hervat maandag de training na een breuk in z'n vinger.



Lees ook:

- Leekster Eagles verliest bij terugkeer in de eredivisie

- Heugelijke dag voor Leekster Eagles en coach Alssema