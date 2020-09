Mollema komt niet meer in actie dit seizoen

‘Het seizoen zit erop.’ Dat zijn de duidelijke woorden van wielrenner Bauke Mollema, vlak na de operatie in een ziekenhuis in Clermont-Ferrand. ‘Ik moet een behoorlijke tijd rust houden. Die pols en hand mag ik niet teveel belasten, dus dat gaat hem dit seizoen in elk geval niet meer worden.’

Over de val vrijdag tijdens de dertiende etappe van de Tour heeft Mollema vrijdag rond middernacht nog steeds flink de pest in. ‘Het is balen, omdat ik me goed voelde. Ik was denk ik op weg naar een mooi resultaat. Maar het hoort erbij, dit kan gebeuren.’

'Morgen naar huis'

Door de ongelukkige val mist Mollema onder meer het wereldkampioenschap, de Ronde van Spanje, de Amstel Gold Race en zijn eigen Bauke Mollema Tocht in de provincie.

Het enige positieve van het verhaal voor de Groninger is dat de operatie geslaagd is. ‘De operatie is op zich goed gegaan. Ik moet alleen vannacht nog in het ziekenhuis blijven, morgen mag ik ook alweer naar huis. Dus dat is op zich goed.’

Pols in veel stukjes

Wat is nou uiteindelijk de schade? Mollema: ‘Het schippersbotje is gebroken en m'n pols is in veel stukjes gebroken. En nog een bot – ik weet niet precies de naam – naast de pols.’

De Trek-Segafredo-renner, nummer dertien van het algemeen klassement, gaf na zijn val huilend op, zo vertelden omstanders. Hij werd in een ambulance weggereden en uiteindelijk bracht een helikopter hem naar een ziekenhuis in Clermont-Ferrand.

Mollema had aanvankelijk veel pijn. Nadat de breuk enigszins gezet was, nam de pijn af.

Flauwe bocht

In de flauwe bocht naar rechts op 86 kilometer van de streep gingen ook enkele andere renners onderuit. Romain Bardet, de Franse nummer vier van het algemeen klassement, belandde ook op het wegdek. Hij moest met een hersenschudding de Tour verlaten.

Steven de Jongh, ploegleider van Mollema bij Trek, wist niet precies wat er gebeurde bij de valpartij. 'Ik begreep dat het een heel knullige valpartij was. Ik zal niet zeggen wat Bauke na de val zei. Hij was er niet erg blij mee.'

Mollema had nog zicht op een plek in de toptien. 'Het verlies is heel groot, dat hoef ik verder niet uit te leggen', aldus De Jongh.



