PerkerElmin breidt uit naar Winschoten om toenemende vraag naar coronatestkits

Het Amerikaanse bedrijf PerkerElmin neemt komende week in Winschoten een extra pand in gebruik om de groeiende vraag naar coronatestkits aan te kunnen.

De Nederlandse tak van het concern maakt de testkits nu in vier panden in de stad Groningen, maar die zijn te klein geworden. Het bedrijf startte daarop een zoektocht naar een grotere locatie en die werd gevonden in het voormalige Impag-pand aan de Kartonbaan in Winschoten.

Twee loodsen weg

PerkerElmin stoot twee panden aan de Tallinnweg en De Hallen in Stad komende week af; het bedrijf blijft wel actief aan in een loods aan de Rigaweg en een tweede pand aan de Tallinnweg.

'We verliezen daarmee 2000 vierkante meter, maar krijgen er met de loods in Winschoten 6500 vierkante meter bij', zegt directeur Perry Luja

Werkgelegenheid groeit snel

In mei startte PerkerElmin met de productie van de coronatestkits. Vanuit Groningen worden miljoenen testkits de hele wereld overgestuurd. Het aantal medewerkers nam de laatste maanden snel toe. Inmiddels werken ruim 150 mensen op de productielocaties in Groningen. Daarvan zijn zo'n 65 mensen in vaste dienst.

Luja verwacht dat de werkgelegenheid na de uitbreiding in Winschoten verder toeneemt. 'We hebben een kleine vijftien vacatures, ik denk dat we uiteindelijk twintig mensen extra nodig hebben.' Voor PerkerElmin is Groningen een perfecte standplaats: er is genoeg personeel te vinden en de corona-rate in onze provincie is een van de laagste van het land.

Sneller en meer produceren

Met de uitbreiding in Winschoten kan PerkerElmin zijn productiecapaciteit flink uitbreiden. Eerder gaf het bedrijf aan wekelijks ruim één miljoen tests per week in Groningen te maken. Hoeveel dat er nu worden, wil Luja niet zeggen: 'Wij zijn een beursgenoteerd bedrijf en dat is koersgevoelige informatie. Maar het is duidelijk dat we die één miljoen tests nu in een veel kortere periode kunnen maken.'

PerkerElmin gaat woensdag naar Winschoten verhuizen, vrijdag rollen de eerste testkits al van de band. Het gaat om zogeheten RNA-separatietests.

De gemeente Oldambt is blij met de komst van PerkinElmer naar Winschoten. 'Gezien de wereldwijde impact van de coronacrisis en het zeer belangrijke product van PerkinElmer voor de wereldgezondheid hebben we alles op alles gezet om dit zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. Achter de schermen is er dan ook veel werk verricht. In een tijdsbestek van zeven werkdagen hebben we alles rond gekregen', zegt wethouder Erich Wünker.

Lees ook:

- Corona zorgt voor tientallen nieuwe banen in Stad

- Bedrijf in Groningen maakt ruim 1 miljoen corona-tests per week