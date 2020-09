Kinderopvang moet achteraan de rij aansluiten voor coronatest: ‘Verbaasd en teleurgesteld’

Leraren en verpleegkundigen krijgen vanaf eind volgende week voorrang voor een coronatest, medewerkers van de kinderopvang moeten achteraan de rij aansluiten. ‘Ik was toch wel verbaasd en teleurgesteld toen ik dat las’, zegt Lenie van der Werf, directeur van kinderopvangorganisatie Kids2B.

Kinderopvangorganisatie SKSG spreekt over 'inconsistent voorrangsbeleid dat leidt tot frustratie en nieuwe problemen'.

Belangrijk

Het wordt voor kinderopvangorganisaties steeds moeilijker om de roosters rond te krijgen. Medewerkers met coronagerelateerde klachten moeten dagen wachten op een test. Tijdens het wachten kunnen zij niet aan het werk.

Van der Werf: ‘Het is echt belangrijk dat de kinderen naar de opvang kunnen blijven komen. Aan de ene kant voor de kinderen, want het zorgt voor structuur. Maar ook voor de economie. Peuters zijn minder zelfredzaam dan oudere kinderen. En thuiswerken met een kind van tien of een peuter, dat maakt wel iets uit.’

'Zeer frustrerend'

Organisatie SKSG heeft geen goed woord over voor het besluit van het kabinet om de kinderopvangmedewerkers geen voorrang te geven.

Bestuurder Renate Renkema: 'In de coronalockdown werd glashelder dat zowel het onderwijs, de zorg áls de kinderopvang tot de vitale beroepen behoren. Dat er nu geen voorrang wordt gegeven bij het testen voor Covid-19 aan de medewerkers in de kinderopvang is zeer frustrerend voor onze medewerkers.'

Renkema voorspelt dat dit beleid zorgt voor nieuwe problemen. Want stel dat een leraar kinderen heeft die naar de kinderopvang moeten. Dan kan het best zo zijn dat die leraar sneller getest wordt, maar als hij of zij vervolgens de kinderen niet naar de opvang kan brengen dan schiet het weinig op.'

Brancheorganisatie

Ook de brancheorganisatie Kinderopvang zet haar vraagtekens bij het besluit dat het kabinet genomen heeft.

De organisatie: ‘Wij zijn verbaasd over dit besluit en in gesprek met het ministerie van SZW en verschillende Kamerleden, want dit vraagstuk moet met grote urgentie opgelost worden. Wij treden aanstaande maandag hierover in overleg met de staatssecretaris.’

Alle partijen hebben hun hoop gevestigd op komende donderdag. Dan dient D66 een voorstel in dat ervoor moet zorgen dat ook kinderopvangmedewerkers voorrang krijgen.

Doekje voor bloeden

Leraren kregen beter nieuws, zij krijgen wel voorrang bij het testen. Het zorgt voor blijdschap bij Patrick Tuil van stichting Quadraten, al houdt hij er wel een dubbel gevoel aan over.

‘Natuurlijk ben ik er heel blij mee, maar het lost het basisprobleem niet op. Er is simpelweg een probleem met de testcapaciteit. Maar nu krijgt de ene groep voorrang, waardoor andere beroepsgroepen nog langer moeten wachten. Als ik het heel smal bekijk is dit voor ons goed, als ik dit breder bekijk dan lijkt het een doekje voor het bloeden.’

Lees ook:

- Groningse kinderopvang krijgt roosters alleen 'met kunst en vliegwerk' rond

- Groningers wachten eindeloos op coronatest: 'Men heeft weinig geleerd van de beginfase'