Fietsoverlast in Lodewijkstraat: 'Hufterige, kleine, rotdrempeltjes zouden het beste werken'

In theorie zouden kinderen frank en vrij in de Lodewijkstraat moeten kunnen stoepkrijten, maar de praktijk wijst anders uit. 'Dat is zeer zeker niet mogelijk', zegt aanwonende Clemens Gielingh. 'Het is hier gewoon een fietssnelweg.'

Die conclusie trekt PvdA-raadslid Rik van Niejenhuis ook. Hij wil dan ook dat het stadsbestuur, waar de PvdA onderdeel van uitmaakt, zo snel mogelijk maatregelen treft. Daarbij denkt hij aan borden, drempels of zebrapaden.

Zebrapad

De resten van een zelfgemaakt zebrapad zijn nog te vinden in de Lodewijkstraat. Bewoners wilden met dat zelfgefabriceerde oversteekpad aandacht vragen voor de situatie. 'Om visueel te maken dat men hier door een woonerf fietst en dat men dus moet afremmen voor mensen die hier wonen en kinderen die hier eventueel willen spelen.'



Drukke fietsroute

De oorzaak van de drukte is overigens niet moeilijk te achterhalen. De Lodewijkstraat maakt onderdeel uit van één van de drukste fietsroutes tussen het zuiden van de stad Groningen en de binnenstad. Ook PvdA'er Niejenhuis maakt veel gebruik van die bewuste route.

'Als je hier woont is het wel echt een probleem. Dit is een leuk straatje door een woonerf, maar tegelijkertijd dus ook een heel belangrijk onderdeel van een belangrijke fietsroute. Dat verhoudt zich vrij slecht tot elkaar.'

De Lodewijkstraat, met rechts het woonerfbordje (Foto: Google Streetview)

'Rotdrempeltjes'

Buurtbewoner Gielingh en politicus Niejenhuis zijn het in elk geval met elkaar eens. Ze willen dan ook zo snel mogelijk een oplossing. Na overleg met meerdere buurtbewoners kan Gielingh in elk geval al een oplossing aandragen. 'Hufterige, kleine rotdrempeltjes zouden het beste werken. Demontabele rotdrempeltjes die ook in de parkeergarage van de Ikea liggen, waarschijnlijk is iedereen daar wel bekend mee. Dan móét je gewoon afremmen. Als je dat niet doet gaan je schokbrekers kapot of je fiets krijgt een bochel.'

Oplossing voor lange termijn

PvdA heeft inmiddels aandacht gevraagd voor de fietsoverlast. Niejenhuis hoopt dat het college zo snel mogelijk met oplossingen komt. Toch zijn de kortetermijnoplossingen voor hem niet afdoende. Hij wil dat er ook een oplossing komt voor de lange termijn.

'Je zou bijvoorbeeld aan de overzijde van het spoor een doorgaand fietspad kunnen aanleggen. Daar is ook meer ruimte en het is geen woonerf', aldus Niejenhuis. Gielingh hoopt ondertussen de 'hufterige drempels' snel te verwelkomen in zijn straat. 'Ik denk dat dat de enige manier is om de aantrekkelijkheid van het doorkruisen van dit woonerf te verminderen.'