Expeditie 1,5 meter: Boerderij krijgt nieuwe naam

Al sinds 2016 is de familie Nijenbrink in de weer om hun monumentale boerderij in Onstwedde op te knappen. Vandaag is het bouwproject dan echt klaar en dat wordt gevierd met een nieuwe naam voor de boerderij. Expeditie Grunnen-presentator Derk Bosscher was bij de onthulling.

‘Dat was een beste klus of niet?’, vraagt Bosscher aan Gerda Nijenbrink. ‘Het regende binnen net zo hard als buiten’, vertelt ze. Haar man René beaamt dit: ‘Je begint aan zoiets. Je stapt op een roze wolk. Maar je komt er gaandeweg achter wat voor puist werk het is.’

Nu is het dan zover de nieuwe naam van de boerderij wordt onthuld. ‘Ik hoop dat ik het goed heb gedaan met het touwtje’, merkt een vriend van het stel op, die de naam mag onthullen. Echt soepel gaat het niet, er blijft een stukje papier hangen voor het eerste woord.

‘Daar moet de ladder nog bij, maar er staat: Erve up ten Thije’, laat Nijenbrink lachend weten. De naam verwijst naar de eerste bewoner van de boerderij Gert up ten Thije, die in het pand in 1475 bewoonde.

