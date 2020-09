Bauke Mollema Tocht gaat door, maar stapt Bauke zelf ook op de fiets?

Mollema viel afgelopen vrijdag in de dertiende etappe van de Tour de France. Een polsbreuk dwong hem tot opgave in zijn tiende optreden in de Ronde van Frankrijk. 'Dan schrik je wel even', zegt Wim Jansen uit Sleen. Zijn bedrijf Event Sport Management organiseert de Bauke Mollema Tocht.

Betrokken

Jansen had vrijdag juist de laatste vergunning van de gemeente Groningen binnen. De toertocht op 11 oktober gaat daardoor definitief door. Uiteraard wel met de nodige coronamaatregelen. Zo worden de wielrenners om de twintig minuten in groepen van honderd op pad gestuurd vanaf Kardinge.

'Bauke heeft de routes al tien keer gewijzigd, want hij vindt dat we als Drenten ons niet goed kunnen oriënteren in Groningen. Hij is er heel goed bij betrokken en ik denk dat hij er gewoon bij is', klinkt het overtuigend uit de mond van Jansen.

Ik denk dat Bauke er gewoon bij is Wim Jansen, organisator Bauke Mollema Tocht

'Je weet hoe gek wielrenners zijn. Als het een beetje kan, gaat Bauke op de fiets. En als dat niet lukt, kan hij iedereen wegsturen en weer ontvangen. Het is ook niet bespreekbaar natuurlijk dat hij niet komt', stelt Jansen.

Organisator Wim Jansen gelooft in fietsende Mollema bij Bauke Mollema Tocht (Foto: Henk Elderman/RTV Noord)

Bauke moed inpraten

Het is nog wel de vraag hoe veel deelnemers er daadwerkelijk uitgezwaaid kunnen worden door Mollema. Jansen merkt bij de evenementen dat er veel mensen afhaken door de coronacrisis. Het aantal inschrijvingen ligt nu nog ver onder de duizend.

De organisator denkt dat het verhaal van de ongelukkige Mollema nog wel wat fietsers overhaalt om naar Groningen te komen. 'Dat hebben we vorig jaar ook gemerkt toen hij de Ronde van Lombardije won. Toen verdubbelde het aantal deelnemers. Nu heeft iedereen iets van: Verdorie, Bauke is gevallen we moeten even naar Groningen om hem moed in te praten en een 'hug' te geven.'

Lees ook:

- Mollema komt niet meer in actie dit seizoen

- Bauke Mollema verlaat de Tour de France na valpartij