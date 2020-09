Wouter de Koning in aflevering 17 podcast Credo: 'Ik vond het maar een eentonige deun'

De Koning, die overal zijn sporen heeft verdiend als pianist, raakte tijdens het telefoongesprek meteen onder de indruk van Staal. 'Zijn mooie doorleefde stem en zijn bescheidenheid, dat sprak mij aan.'

En zo kwam het tot een ontmoeting met Ede. 'Hij had een paar cassettebandjes mee met zijn muziek. Ik was niet onder de indruk, want het was zo summier, zo killetjes.'

Nee, nee, nee

Zijn teksten konden Wouter de Koning wel bekoren. 'Soms hoorde ik een mooie melodie. Ik zei: daar kan wel een mooie cellopartij onder. Nee, nee, nee, riep Ede dan. Het moet blijven zoals het nu is.'

Wouter de Koning vond de muziek van Ede maar summier (Foto: Rolf Schreuder)

De Koning wilde iets anders van Ede's muziek maken. 'Ik vond het maar een eentonige dreun. Ik wilde wat meer gelaagdheid aanbrengen. Ik wou de teksten kleuren met instrumenten'. Maar dat was tegen het zere been van de zanger.

Das dan jammer

De Koning moest spelen zoals Ede het wou. 'Ik kreeg overal nul op het rekest. Wat hij wou, wou ik niet en toen waren we uitgepraat.'

De Koning en Staal gingen na die enige ontmoeting uit elkaar. Hun beide muzikale principes pasten niet bij elkaar. 'Ik herinner me geen wrevel. Ede was een rustige man. Hij zei iets van: Da's dan jammer.'

Uiteindelijk werd De Koning toch nog de pianist van Ede Staal. Hoe dat zit, kun je beluisteren in aflevering 17 van Credo, de podcast over het leven van Ede Staal.

