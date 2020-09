Warming-up: FC Groningen - PSV

Op acht maart verscheen hier voor het laatst een voorbeschouwing op een eredivisiewedstrijd van FC Groningen, thuis tegen PSV. Nu, meer dan een half jaar later, wederom een voorbeschouwing op een thuiswedstrijd tegen PSV. Toen wonnen de Eindhovenaren trouwens met 1-0 dankzij een goal van Denzel Dumfries.

Andere selectie

Sinds vorig seizoen is er bij de Trots van het Noorden ook het één en ander veranderd qua selectie. Mike te Wierik, Django Warmerdam, Deyovaisio Zeefuik, Samir Memisevic en Kaj Sierhuis zijn vertrokken. En met een vertrek van Tom van de Looi en Ajdin Hrustic wordt rekening gehouden. Daartegenover staat de komst van Wessel Dammers, Damil Dankerlui, Patrick Joosten, Jørgen Strand Larsen en uiteraard Arjen Robben.

In de voorbereiding kregen de supporters van FC Groningen twee keer een kleine teleurstelling te verwerken rondom de wereldster uit Bedum. Hij was niet, zoals aangekondigd, aanwezig bij de eerste training en ook liet hij de oefenwedstrijd tegen PEC Zwolle aan zich voorbijgaan. Zoals het nu lijkt is hij vanmiddag van de partij, staat hij in de basis en kan hij minimaal een uur mee doen met de ploeg van Danny Buijs.

De vorm: FC Groningen

Om het over te vorm van FC Groningen te hebben kan alleen de oefencampagne erbij worden gepakt. De Trots van het Noorden won tegen Heracles Almelo (1-0), FC Emmen (1-4) en FC Volendam (0-2). Tegen Almere City (1-1), NEC (3-3) en Arminia Bielefeld (1-1) werd gelijkgespeeld. Er werd verloren van PEC Zwolle (0-2) en Werder Bremen (4-0).

Tegen Almere City maakte Robben zijn eerste minuten van het de voorbereiding. In een half uur waar niet heel veel bijzonders gebeurde, werd al wel duidelijk dat de nummer tien voetballen in ieder geval nog niet is verleerd. Dat werd helemaal duidelijk in de oefenwedstrijd tegen Arminia Bielefeld. Robben maakte zijn eerste goal in de Euroborg en liet bij tijd en wijle zien hoe goed hij nog is. Een genot.

De vorm: PSV

De Eindhovenaren speelden zeven wedstrijden in de voorbereiding. Er werd gewonnen van SC Verl (0-3), KFC Uerdingen 05 (0-3) en van Hertha BSC (0-4). PSV verloor van Eintracht Frankfurt (1-2) en speelde gelijk tegen Vitesse (1-1), Willem II (1-1) en FC Viktoria Köln (1-1).

In Eindhoven staat er sinds dit seizoen ook een nieuwe coach voor de ploeg. Na het ontslag van Mark van Bommel nam vorig seizoen Ernest Faber het stokje over tot er een nieuwe coach was aangesteld. Met Roger Schmidt is die trainer inmiddels gevonden. De laatste wedstrijd van Faber was vorig jaar in de Euroborg.

Waar moeten we op letten?

Als we naar FC Groningen kijken dan is toch vooral de vraag hoe het achterin staat, met drie vertrokken sterkhouders. Daarom ziet het er achterin toch anders uit. Damil Dankerlui en Wessel Dammers zijn vanmiddag de nieuwe mannen achterin. En waar natuurlijk het meest op gelet gaat worden is Arjen Robben. De man die zorgde voor een stormloop aan seizoenkaarten begint vandaag vanaf de rechterkant. Larsen staat vandaag in de punt van de aanval. De Noor trainde slechts twee keer mee deze week, maar krijgt toch het vertrouwen van Danny Buijs.

Historie

FC Groningen en PSV speelden 41 keer in eredivisieverband tegen elkaar in Groningen. Tien keer won Groningen, elf keer werd het gelijk en twintig keer ging PSV er met de winst vandoor.

FC Groningen Live

De wedstrijd is zondagmiddag live te volgen via Radio Noord en de website van RTV Noord. FC Groningen - PSV begint om 16.45 uur. De uitzending van FC Groningen Live start om 16.00 uur.

Oetse Eilander presenteert, Stefan Bleeker doet verslag vanuit het stadion en Barend Beltman is de analist in de studio. De wedstrijd is ook te volgen via een liveverslag op de site en in de app.

Blessures/schorsingen

Gabriel Gudmundsson is geblesseerd.

Vermoedelijke opstelling FC Groningen