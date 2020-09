Expeditie 1,5 meter: 100 worden, dat geeft niks

Mevrouw Engbers uit Stadskanaal is vandaag 100 jaar geworden. Een prestatie op zich, maar natuurlijk extra bijzonder in deze tijden van Covid-19. Expeditie Grunnen-presentator Ronald Niemeijer zocht de jarige op.

'Niet schrikken hoor, we hebben een verassing voor u', zegt het zorgpersoneel tegen de 100-jarige mevrouw Engbers. 'Ah, nee!' giechelt mevrouw Engbers richting Niemeijer. 'U bent 100 geworden. Gefeliciteerd!', Engbers is zelf niet heel erg onder de indruk van het 100 worden: 'Dat geeft toch niks?'

Ook in Expeditie 1,5 meter:

- Lekker toeren met de motor op de zondagochtend

- Brommers kiek’n in Pekel

- Kofferbakverkoop in Winschoten

- Trucjes doen op de BMX

- Bruidsshow in Stadskanaal

