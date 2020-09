Vanuit je luie stoel verse marktproducten bestellen: ‘Het wordt steeds populairder’

Heb je een kater en niet de energie om naar de markt in Stad te lopen? Of voelt het onveilig, zo’n drukke plek in tijden van corona?

Standwerkers John Gruter en Jeroen Coopman hebben daar iets op bedacht. Met hun bedrijf Bezorgbakkie brengen ze drie dagen in de week de producten bij mensen thuis.

Spullen verzamelen

Coopman is de sportieve van de twee. Hij fietst drie dagen per week drie keer per dag rond op zijn elektrische fiets. Voorop een grote bak voor houdbare producten, achterop een koelbox voor vis en vlees.

Coopman heeft de route op zijn telefoon staan en ziet dat hij langs vier adressen moet. ‘We gaan eerst langs de Beukenlaan. Die bestelling moet ik even opzoeken. Mensen bestellen van alles. Groente, vlees, noten, bloemen. Bijna alles dat je op de markt kunt krijgen.’

Bijna alles, want nog niet alle marktkooplui doen mee. Gruter is degene die de spullen ophaalt op de markt. ‘Je merkt toch dat het voor marktkooplui iets nieuws is, dat digitaal werken. Er is natuurlijk bijna geen beroepsgroep die zo fysiek werkt als deze. Mensen kopen en verkopen spullen op de markt, daar komt geen digitalisering bij kijken.’

Ineens werkloos

Maar de mannen mogen niet klagen, vertellen ze zelf. In maart kwamen zij opeens thuis te zitten door de coronacrisis.

Gruter: ‘Wij zijn beide standwerkers op braderieën, evenementen en jaarmarkten. Maar aangezien er vanaf maart geen evenementenvergunningen meer afgegeven worden, hebben wij totaal geen werk. En het idee voor de ‘digitale markt’ hadden wij al langer, dat zijn we uit gaan werken.’

Zaken gaan goed

De zaken gaan volgens Gruter naar behoren. ‘We zijn nu twee weken bezig en er wordt steeds meer besteld. We groeien gestaag. Het moet ook niet ineens explosief groeien, want het is voor iedereen nieuw. Wij hebben op dit moment natuurlijk ook maar één fiets, maar we willen wel toe naar een autootje hoor. Wel elektrisch, want we willen alles groen doen.’

En dat zou betekenen dat Coopman altijd droog op pad kan, want vlak voordat hij op de fiets stapt begint het te sputteren. ‘Lekker voor hem, haha!’, zegt Gruter lachend.

Coopman lijkt het allemaal niet zo erg te vinden: ‘De reacties onderweg zijn altijd leuk. We worden ook steeds bekender. Ik heb in twee weken tijd bijna driehonderd kilometer gefietst. Ik vind het lekker!’