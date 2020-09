Lopster raadslid stapt over naar andere lokale partij

Raadslid Hans Warink uit Loppersum gaat weg bij Lokaal Belang Eemsdelta. Hij sluit zich aan bij de andere lokale partij die actief is in het gebied: Gemeentebelangen Eemsdelta.

Warink had het gevoel dat er geen plaats voor hem is bij zijn oude partij. Hij zegt zich zich meer thuis te voelen bij Gemeentebelangen, opgericht door de partij Lijst Stulp in Delfzijl.



'Geen wij-gevoel'

Lokaal Belang Eemsdelta is ontstaan na een fusie van de drie grootste lokale partijen in de Eemsdelta-gemeenten: Loppersum Vooruit, Gemeentebelangen Appingedam en Fractie 2014 (Delfzijl). Warink was zes jaar lang raadslid namens Loppersum Vooruit, maar kon zich niet vinden in de fusie met de andere twee partijen.

'Loppersum Vooruit voelde als een familie, een echt wij-gevoel. Lokaal Belang Eemsdelta voelt afstandelijker. Ik had niet het gevoel dat we voor elkaar door het vuur zouden gaan. Die partij past niet bij mij', zegt Warink.



Overgehaald door vader kickbokster

Het Lopster raadslid wilde stoppen met de politiek, totdat Pieter de Jong uit Meedhuizen (vader van kickbokster Sarèl de Jong) hem onlangs vroeg of hij op de lijst wilde komen van Gemeentebelangen. 'Toen moest er wel een goed gesprek plaatsvinden. Ik zei dat ze tweehonderd procent achter mij moeten staan. Dat doen ze, dit voelt beter.'

Gemeentebelangen Eemsdelta heeft geen zetels in Loppersum en Appingedam. Warink gaat tot de verkiezingen onder zijn eigen naam verder, dus niet als Gemeentebelangen: 'Dat zou niet goed voelen. Ik blijf met mijn voormalige fractiegenoten samenwerken en vergaderen.'

Op de vraag of hier sprake is van zetelroof, zegt Warink: 'Nee, ik vind dat wij Loppersum Vooruit tot het einde door had moeten gaan. Ik had er bij de fusie ook uit kunnen stappen, maar dat had geen zin, want als fractie blijven we samenwerken. Alleen zijn we van twee partijen lid.'

Blijven met elkaar vergaderen

Fractievoorzitter Geert Jan Reinders zegt begrip te hebben voor de keuze van Warink: 'Ik respecteer het dat hij de laatste vier maanden niet meer in de partij wil zitten, als hij met de andere partij de campagne ingaat. Hij had wat mij betreft kunnen blijven zitten. Als fractie gaan we met elkaar om zoals het altijd ging. Tussen ons zit het allemaal goed.'

In aanloop naar de verkiezingen in Eemsdelta zijn de afgelopen periode meer raadsleden zelfstandig verder gegaan. Tim Haan uit Delfzijl stapte enkele weken geleden na onenigheid uit GroenLinks. Johan Schanssema verliet de PVV, omdat hij mee gaat doen namens de Jongerenpartij Eemsdelta.

Verkiezingen zijn over twee maanden

De verkiezingen voor Eemsdelta zijn op 18 november. Op 1 januari 2021 gaat de nieuwe gemeente van start.



