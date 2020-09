Lotte Dunselman is genomineerd voor Theo d'Or (update)

Lotte Dunselman is voor haar rol in De Poolse bruid bij het Noord Nederlands Toneel en theatergroep ECHO genomineerd voor de Theo d'Or voor de beste vrouwelijke hoofdrol.

De prijs wordt vanwege de coronacrisis pas volgend jaar uitgereikt.

De verschillende jury's zullen in 2021 de prestaties en voorstellingen over twee seizoenen meenemen in hun afwegingen en keuzes.

Toen ik het hoorde, zat ik te gillen voor mijn monitor Lotte Dunselman

'Ik was helemaal van de kaart'

Dunselman hoorde het goede nieuws twee weken geleden. 'Ze hebben me erin geluisd. Ik had zogenaamd een interview en dat zou bij het Noord Nederlands Toneel zijn, maar dat ging uiteindelijk toch via Zoom. Toen ik het hoorde, zat ik te gillen voor mijn monitor. Ik was helemaal van de kaart.'

Dunselman heeft het theaterstuk zelf opgezet. 'Ja, dat is helemaal leuk. Dat het op mijn eigen initiatief is gebeurd.'

De actrice wilde een theaterbewerking maken van het boek 'De Poolse Bruid'. 'Soms heb je dat alles samenvalt. Dat alle bouwsteentjes kloppen. Dat was nu: het idee was goed, de schrijver, de regisseur, de spelers. Alles klopt gewoon.'

De schrijver van het theaterstuk, Jibbe Willems, is genomineerd voor de Toneelschrijfprijs 2020.

De Poolse Bruid kreeg meer prijzen

De film De Poolse Bruid van Karim Traïda uit 1989 sleepte onder meer twee Gouden Kalveren en een Golden Globe-nominatie in de wacht. In de film wordt de hoofdrol gespeeld door Monic Hendrickx en is er een belangrijke rol voor de muziek van Ede Staal.

Dit bericht is aangevuld met een reactie van Lotte Dunselman.