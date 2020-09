'Kloof Randstad en regio groeit door corona, maar in Oost-Groningen valt het mee'

De kloof tussen onze provincie en de Randstad groeit als gevolg van de coronacrisis. De onderzoekers van RaboResearch verwachten dat de economische krimp het grootst is in de periferie, zoals in onze provincie.

De totale economische krimp van dit jaar wordt door RaboResearch, een onderzoekstak van de Rabobank, berekend op 5,2 procent. 'Als deze verwachting uitkomt, worden de regionaal-economische verschillen in Nederland nog groter dan ze nu al zijn. Dit vergroot de economische opgave in die gebieden', stellen onderzoekers Rogier Aalders en Otto Raspe.

'Oost-Groningen valt mee door zorg'

In onze provincie worden ook verschillen verwacht. Doordat de zorgsector relatief groot is in Oost-Groningen, valt de economische klap in deze streek mee. Maar omdat de gaswinning versneld wordt afgebouwd, wordt in de rest van onze provincie een sterke economische daling verwacht. De nuance die erbij te maken valt is dat de gasbaten niet in Groningen belanden, maar voor het Rijk zijn. Daartegenover staat dat er sprake is van 'een sterke daling van activiteit in de energiesector'.

Europese gelden moeten verlies gaswinning verzachten De provincie Groningen probeert het verlies van werkgelegenheid als gevolg van de gaswinning te stoppen met een impuls van subsidie. De Europese Commissie komt het het Just Transition Fund, een fonds dat voor heel Europa 17,5 miljard euro beschikbaar heeft. Nederland krijgt ongeveer 600 tot 700 miljoen euro uit dat fonds. De provincies Groningen, Friesland en Drenthe hebben bij het kabinet erop aangedrongen dat zij een fors deel van dit bedrag krijgen. De provincies zien dat het stopzetten van de gaswinning tot het verlies van 20.000 banen kan leiden en een bijdrage uit het Just Transition Fund kan er mogelijk voor zorgen dat de economische schade gecompenseerd kan worden.

Wanneer de afbouw van de gaswinning en de energiesector niet wordt meegerekend, valt de krimp in Groningen mee, zo stellen de onderzoekers.

'Industriegebied wacht grootste krimp'

'De industriegebieden in de perifere delen van het land kunnen dit jaar de grootste krimp verwachten', aldus de onderzoekers. Voor onze provincie gaat het om de Eemsdelta-regio, die sterk drijft op industrie en transport.

'Eerder onderzoek liet zien dat juist deze regio's de afgelopen decennia aandeel in de nationale economie verloren. Dus als deze verwachting uitkomt, worden de verschillen in Nederland nóg groter. De coronacrisis vergroot dus de opgave waar deze regio’s al voor stonden.'

