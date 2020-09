Nederlandse kranten lijden mee met Arjen Robben

De complete Nederlandse media lijdt maandagmorgen mee met de Bedumer.

'Droom Robben wordt drama' kopt de sportkatern van het Dagblad van het Noorden. De kop boven het verslag van de met 3-1 verloren wedstrijd tegen PSV twee bladzijdes verder luidt: 'Zo had het niet moeten gaan.'

Het schoot zomaar in de lies

Het Dagblad schrijft verder: 'In de 29-ste minuut, het was nog 0-0, ging het mis na een sprintje. Het schoot zomaar in de lies van de 36-jarige ster, die zijn hele voetballeven al kampt met blessureleed. Arjen Robben was in de rust nog in de kleedkamer, maar na afloop daarvan was hij al naar huis om daar alleen in het gezelschap van Bernadien, Luka, Kai en Lynn deze nieuwe enorme domper te verwerken.

In de NRC wordt PSV-aanvoerder Denzel Dumfries opgevoerd. 'Ik schrok ervan. Vooral omdat het zo snel gebeurde', vertelt de PSV-er. 'Ik hoop dat hij snel herstelt. Hij is een verrijking voor de eredivisie.'

(Foto: )

Wat nu?

'Woede, frustratie en onbegrip vechten om voorrang op het gezicht van Robben', omschrijft De Telegraaf de trieste afgang van de dribbelkoning op de voorpagina. Ook het Algemeen Dagblad komt met het Robben-drama op de voorpagina: 'Blessure, frustratie en weg is Arjen'. De 'krant van Rotterdam' vraagt zich hardop af 'Wat nu?'

'Niemand kan zeggen of hij tijdelijk weer buitenspel staat, of dat zijn comeback tot 28 historische minuten beperkt zal blijven. Voorlopig lijkt Robbens wil groter geweest dan zijn lichaam aankan', besluit Trouw het verslag over de wedstrijd.

Man van Glas

In zijn succesvolle loopbaan kreeg Robben de bijnaam 'Man van Glas' vanwege zijn enorme lijst aan blessures. Er is zelfs een website die zich al jaren dagelijks afvraagt of Robben ook geblesseerd is of niet. De cynische voetbalvolger wist natuurlijk al dat dit zou gebeuren. Willem Visser geeft in zijn column in de Volkskrant het passende antwoord op deze critici.

'Zij weten vermoedelijk niet hoe het is om te dromen, om hoop aan te wakkeren, om kwetsbaarheid te durven laten zien, om je niets aan te trekken van eeuwig gezeik' Columnist Willem Visser, Volkskrant

'Zondag had hij opnieuw tegenslag en natuurlijk haalden de cynici hun gelijk. Zie je wel. Zij weten vermoedelijk niet hoe het is om te dromen, om hoop aan te wakkeren, om kwetsbaarheid te durven laten zien, om je niets aan te trekken van eeuwig gezeik en gewoon te doen wat je mooi of leuk vindt. Het geluid van die stuiterende voetbal in de gang van het stadion is veel sterker dan gebral van cynisme en spot.'

Lees ook:

- FC Groningen verliest van PSV en ziet Robben met blessure uitvallen

- Terugkijken: Groningen met 3-1 onderuit tegen PSV; deceptie voor Arjen Robben