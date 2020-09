Inzamelpunt voor Moria: 'We willen alleen schone slaapzakken van goede kwaliteit'

Paul Grimmius van de organisatie van het Paradigm Festival staat op het Suikerunieterrein in Stad. Daar kun je de komende drie dagen tien uur lang slaapzakken brengen voor de slachtoffers van de brand in migrantenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos.

Iedere provincie heeft een eigen inzamelpunt

Because We Carry helpt al langer vluchtelingen op Lesbos. De organisatie heeft per provincie een inzamelpunt voor slaapzakken aangewezen. Voor Groningen is dat dus de locatie van het Paradigm Festival. 'Wij zijn een organisatie met een grote achterban', zegt Grimmius. 'Daarom is ons doel waarschijnlijk op 1800 slaapzakken gezet.'

'Het is niet om aan te zien'

Grimmius had al berichten over Moria voorbij zien komen op social media. 'Het doet veel pijn om die kindertjes met hun hoofdjes op het asfalt te zien liggen. Ze zijn soms nog maar 2 of 3 jaar. Het is niet om aan te zien. Dan probeer je je voor te stellen dat je daar zelf ligt met je kids. Maar dat is niet voor te stellen.'

Het inzamelpunt is coronaproof

De inbreng voor slaapzakken is maandagmorgen open gegaan. Het inzamelpunt is coronaproof. 'We hebben een drive through met eenrichtingsverkeer', vertelt Grimmius. 'Op ons terrein is een afgeefbalie en daar staan vrijwilligers met mondkapjes en handschoenen.'

Voor fietsers en voetgangers is een aparte route uitgezet.

'We willen geen vodden'

Grimmius hoopt en denkt dat het heel druk gaat worden. 'De spin off op social media is al enorm', zegt hij. 'Maar ik wil nog wel even zeggen dat we alleen schone slaapzakken van goede kwaliteit zoeken. We willen geen vodden. Als je een thermo hebt met een capuchon, dan hebben we die graag.'

De inzamelingsactie duurt tot en met woensdag. Donderdag gaan de slaapzakken op het vliegtuig naar Lesbos. Daar delen mensen van Because We Carry ze uit.